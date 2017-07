MedApp i Leczymy z Misją wspólnie pomagają w Kenii

W ramach współpracy firma MedApp udostępni lekarzom i studentom medycyny z inicjatywy Leczymy z Misją, przebywającym w Kenii, aparaty do EKG wraz z innowacyjnym oprogramowaniem analitycznego systemu Carna Life, które analizuje wynik badania oraz umożliwia jego przesłanie telemedycznie specjalistom w Polsce do oceny. Oprogramowanie oraz sprzęt zostaną przekazane personelowi szpitala w Kyenii (niedaleko Embu), który zostanie przeszkolony z obsługi aparatury i systemu.

Na współpracy zyskają kenijscy pacjenci z problemami kardiologicznymi, których jest bardzo dużo. To konsekwencja zarówno braku wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, jak i wysokiego współczynnika nosicielstwa wirusa HIV w Kenii (5,9% w skali kraju). Wdrożenie urządzeń i oprogramowania do analizy EKG pozwoli zdiagnozować niewykryte do tej pory zaburzenia oraz ukierunkować pacjenta na dalsze, specjalistyczne leczenie.

Szpital w Kyenii, chociaż jest dużą jednostką (obecnie przebywa tam ponad 350 pacjentów), zmaga się z niedoborem kadry lekarskiej oraz specjalistycznej aparatury diagnostycznej, w tym aparatów do badania EKG.

Przedstawiciele organizacji Leczymy z Misją wylecieli do Kenii 18 lipca i pozostaną tam do końca września.