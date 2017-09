Mechanizm udzielania pożyczek w trybie online

Kontrola tożsamości klienta

Wygodną opcją pożyczania pieniędzy od firm pożyczkowych dla klientów jest możliwość skorzystania z wnioskowania o pożyczki online. Bez konieczności wychodzenia z domu, wyłącznie przed monitorem komputera, klient może wypełnić elektroniczny wniosek i skutecznie ubiegać się o przyznanie mu pożyczki.

Z punktu widzenia firmy udzielającej pożyczek online nie wie ona, z kim właściwie ma do czynienia, ani nawet czy osoba składająca wniosek za pośrednictwem systemu aplikacyjnego na stronie www jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Powszechną praktyką jest obecnie wymaganie od potencjalnych pożyczkobiorców dokonania przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę 0,01 zł lub 1 zł na konto firmy pożyczkowej. Jeśli dane z przelewu są takie same, jak te umieszczone we wniosku pożyczkowym, weryfikacja tożsamości przebiega prawidłowo i klient może otrzymać pożyczkę w pożądanej wysokości.

Nie można dokonać przelewu weryfikacyjnego z innego konta niż to, które zostało zarejestrowane na dane pożyczkobiorcy. Jeśli dane są inne, taki przelew zostanie odrzucony, a klient otrzyma odpowiedź odmowną na swój wniosek o pożyczkę.

Czy klienta stać na zaciągnięcie pożyczki?

Drugą, ważną kwestią dla firm udzielających pożyczek online będzie to, czy klienta wnioskującego o finansowanie zewnętrzne rzeczywiście stać na pożyczkę. Inaczej, czy będzie on w stanie spłacić zobowiązanie i ewentualne opłaty towarzyszące, w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej. Firma pożyczkowa zwykle nie jest w stanie w sposób obiektywny wyliczyć zdolności kredytowej klienta, jak robią to banki, ale może sprawdzić jego sytuację finansową w dostępnych rejestrach.

Pożyczkodawcy korzystają przy tym z baz danych takich instytucji jak:

Biuro Informacji Kredytowej,

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,

ERIF,

Krajowy Rejestr Dłużników itp.

Jeśli w bazach danych są negatywne wpisy na temat osoby ubiegającej się o pożyczkę, nie wyklucza to udzielenia jej finansowania, ale firma pożyczkowa może zadecydować o zmianie warunków pożyczki na mniej preferencyjne. W niektórych przypadkach wpisy o zaległych długach wykluczą możliwość udzielenia pożyczki online.