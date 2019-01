Meble z aluminium po sezonie. Jak zabezpieczyć meble ogrodowe?

Zalety mebli aluminiowych

Meble ogrodowe wykonane z aluminium nie sprawiają na ogół większego problemu, gdyż są lekkie, łatwe do przenoszenia i poręczne. Dobrej jakości aluminium cechuje się wyjątkowo dużą odpornością na korozję, gdyż samoczynnie pokrywa się cienką, choć skuteczną warstwą ochronną tlenku, która szczelnie przylega do jego podłoża. To dzięki tej powłoce meble aluminiowe są trwałe i zachowują niezmiennie ładny wygląd przez lata. Poza tym cieszą się również sporą wytrzymałością, a przy odrobinie dbałości o nie wyglądają jak nowe. Utrzymanie ich w czystości jest proste: wystarczy przetrzeć je wilgotną ściereczką usuwając ewentualne zabrudzenia i kurz. W sklepie internetowym https://cloveris.pl/pl/c/Meble-aluminiowe/15 można kupić różne meble ogrodowe, nowoczesne i tradycyjne. Wśród najbardziej funkcjonalnych mebli warto zwrócić uwagę na proste i eleganckie formy z aluminium. Wygodne krzesła tarasowe, ławki ogrodowe, stoły i składane stoliki balkonowe, a także podnóżki i donice stanowią pełen asortyment mebli.

Konserwacja mebli ogrodowych z aluminium

Wprawdzie meble z aluminium nie ulegają korozji, ani nie zmieniają koloru pod wpływem promieniowania UV, gdyż są wyjątkowo trwałe i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Trzeba jednak pamiętać, że każdy mebel będzie wyglądał znacznie lepiej, jeśli na zimę zapakujemy go do pokrowca i schowany w szopie lub komórce. Meble pozostawione na tarasie powinniśmy również zabezpieczyć folią lub pokrowcem, gdyż dzięki temu zmniejszamy ryzyko ich uszkodzenia czy choćby zabrudzenia.

Czyszczenie przed sezonem

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu w ogrodzie warto umyć mocno zakurzone meble wodą. W tym celu można użyć węża ogrodowego albo wilgotnej ściereczki. Oparcia krzeseł i blaty stołów można umyć lekkim strumieniem rozpraszającym wodę. Należy starannie przemyć miejsca, w którym meble mają spojenia, zagięcia i łączenia, gdyż tam zbiera się najwięcej brudu. Meble z aluminium nie wymagają wycierania na sucho, gdyż są odporne na wodę. Aby nie uszkodzić naturalnej powłoki aluminium nie należy używać myjek ciśnieniowych ani silnych detergentów. Stosowanie się do tych zaleceń sprawi, że meble pozostaną w dobrym stanie i nie będą wymagały żadnych dodatkowych zabiegów.