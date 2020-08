Meble Techcode z technologią RFID - wysoki poziom bezpieczeństwa

Techcode - grupa innowacyjnych szaf

Szafy marki Techcode to innowacyjne meble metalowe do przechowywania szerokiej gamy przedmiotów / produktów / dokumentów, w których zastosowano technologię RFID. Połączenie nowoczesnego wyglądu szaf i możliwości dowolnego zaaranżowania ich wnętrz z inteligentnymi systemami pozwalającymi na wykonywanie przez szafy szeregu dodatkowych funkcji (m.in. identyfikacji przedmiotów i osób, gospodarowania zasobami, zarządzania majątkiem) sprawia, że to właśnie meble Techcode są jednymi z najczęściej wybieranych do wyposażania m.in. urzędów i biur, uczelni i bibliotek, sądów i gabinetów lekarskich czy obiektów sportowych oraz hoteli.

Technologia RFID - co to jest?

RFID to skrót od Radio-Frequency Identification, oznaczającej identyfikację za pomocą fal radiowych. Technologia RFID umożliwia więc zapisywanie, przechowywanie, odczytywanie i przesyłanie danych - w zależności od rodzaju znacznika (tzw. tagu RFID będącego niewielkim nośnikiem danych) oraz umieszczonego w nim chipu, procesy te możliwe są w odległościach od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilkunastu metrów. Systemy pozwalają również na elektroniczne zasilanie chipów przechowujących dane oraz odczyt wielu różnych tagów, znajdujących się w zasięgu elementów systemu (czytnika lub anteny RFID). Najpopularniejsze transpondery RFID mają postać kart lub breloków - karty pozwalają najczęściej na odczyt danych z odległości do 10 cm, a breloki z odległości do 1,5 metra.

Technologia RFID - zastosowanie

Technologia RFID znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia współczesnego człowieka, m.in. wszędzie tam, gdzie konieczne jest wprowadzenie kontroli dostępu, zapewnienie bezpieczeństwa danym lub przechowywanym przedmiotom, w procesach przemysłowych i produkcyjnych, w logistyce i magazynowaniu. Meble z zaimplementowaną technologią RFID działają w pełni automatycznie, wykonując wszelkie procesy bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich - to nowoczesny standard identyfikacji obiektów, pozwalający zdecydowanie usprawnić pracę oraz przyspieszyć wybrane procesy realizowane w ramach rozmaitych zadań zawodowych i przedsięwzięć biznesowych.

Techmark- szafa funkcyjna Techcode na odzież czystą 20-skrytkowa, fot. techmark.com.pl



Rodzaje szaf Techcode

Szafy Techcode dostępne są w różnych rodzajach i z różnymi systemami - tak, by każdy klient mógł wybrać model optymalnie dopasowany do jego potrzeb, bez konieczności zawierania jakichkolwiek kompromisów.

System S.1, S.2 czy S.3?

Inteligentne szafy Techcode działają w oparciu o jeden z trzech systemów:

system S.1 - podstawowy system stosowany w szafach Techcode, wykorzystywany do kontrolowania i udzielania dostępu do przechowywanych w szafach zasobów wybranym osobom (z możliwością zakodowania dowolnej ilości kart do danej szafy);

system S.2 - rozbudowany system, oferujący dodatkowo (poza funkcjonalnościami systemu S.1) m.in.: zakładanie prostego katalogu użytkowników i nadawanie im różnych uprawnień, rejestrację zdarzeń i czasu pracy, uruchamianie sygnału alarmowego przy nieuprawnionym otwarciu szafy bądź skrytki;

system S.3 - najbardziej zaawansowany system, w który mogą zostać wyposażone szafy Techcode, system S.3 umożliwia nie tylko fizyczną kontrolę dostępu (jak w systemach S.1 i S.2), ale również automatyczną kontrolę zasobów (system odczytuje informacje na temat przedmiotów oznaczonych tagami i pobieranie z szaf bądź skrytek / zwracanie do szaf bądź skrytek).

Co można przechowywać w szafach Techcode?

Szafy Techcode dostępne są w różnych odsłonach, są to: szafy ubraniowe, szafy na odzież czystą, szafy aktowe, szafy skrytkowe, szafy śniadaniowe, szafy kartotekowe (na mapy i rysunki), a także szafy na odzież brudną oraz szafy przemysłowe i depozytory. W zależności od rodzaju szafy oraz jej przeznaczenia w danym obiekcie / pomieszczeniu - meble mogą służyć do przechowywania m.in.: ubrań, toreb i plecaków, segregatorów, teczek i innych dokumentów (również zawierających dane wrażliwe), specjalistycznych narzędzi, aparatury medycznej (w tym urządzeń o dużej wartości), a także: kluczy, biżuterii i kosztowności, kart magnetycznych.

Zobacz więcej informacji o szafach z serii Techcode: https://techmark.com.pl/meble/szafy-rfid/

Zalety szaf Techcode

Innowacyjny system identyfikacji obiektów RFID jest często porównywany do znanych powszechnie kodów kreskowych. I choć wprowadzenie kodów kreskowych jest rozwiązaniem tańszym, to szafy z RFID posiadają zdecydowanie więcej funkcjonalności i dają więcej możliwości. Do najważniejsze zalet szaf z systemem RFID można zaliczyć: duża żywotność tagów oraz odporność na trudne warunki (szafy z systemami RFID mogą efektywnie działać wewnątrz obiektów i na zewnątrz, będąc narażonymi na zanieczyszczenia, zapylenie czy ekspozycję na słońce), możliwość równoczesnego odczytu wielu znaczników, możliwość zapisu dużej ilości informacji oraz wielokrotnej edycji zakodowanych danych (jeden tag może być używany wielokrotnie, do oznaczania różnych obiektów), pełna automatyzacja działań.



Ponadto szafy Techcode, wyposażone w system RFID, są po prostu doskonałej jakości, funkcjonalnymi meblami do przechowywania, które harmonijnie wpisują się w przestrzeń zarówno nowoczesnych biur, jak i klasycznie urządzonych pomieszczeń w urzędach i sądach, ośrodkach edukacyjnych czy budynkach służby zdrowia. Dzięki możliwości wyboru szaf z szerokiej oferty mebli o różnych gabarytach, w różnych kolorach i o dowolnym wykończeniu - bez problemu znajdziemy szafę Techcode pasującą do absolutnie każdego wnętrza. Ponadto szafy Techcode wyróżnia wysoki standard wyposażenia oraz możliwość dopasowania wnętrza mebla (rodzaju, ilości i wielkości przegródek, schowków, półek) do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.