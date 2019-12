Jak urządzić gabinet?

W zależności od tego, jaką funkcję ma pełnić gabinet takie meble gabinetowe powinniśmy wybrać. W pierwszej kolejności musimy przeanalizować ile mamy miejsca, jakich elementów potrzebujemy do efektywnego działania, czy będziemy przyjmować gości. Drugą równie ważną kwestią jest styl, w jakim urządziliśmy inne pomieszczenia. Istotne jest, aby aranżacja była spójna i w naturalny sposób łączyła się z pozostałymi wnętrzami. To na co warto zwrócić uwag to także sama przestrzeń – czy będziemy dzielić ją na kilka stref. Jeśli gabinet znajduje się w domu to czy poza godzinami pracy będzie służył jako salon rozrywek, pokój gościnny lub jako biblioteczka. Dzięki temu łatwiej będzie nam wybrać meble do gabinetu. Zacznijmy od określenia stylu, a następnie dopasujmy poszczególne elementy do konkretnych potrzeb i charakteru naszej pracy. Jeśli mamy nietypowe wnętrze i interesują nas meble do gabinetu na zamówienie warto sprawdzić ofertę sklepu Lissy na stronie Lissy.pl, gdzie znajdziemy szeroki wybór wyposażenia gabinetowego.

Klasyczne meble gabinetowe

W domu urządzonym klasycznie, z ciemnymi drewnianymi meblami, efektowną kanapą i wyrazistymi tekstyliami wnętrze gabinetu powinno być zaaranżowane w podobnym stylu. Ciekawym rozwiązaniem są meble z kolekcji Cube. To elementy wyposażenia w efektownej, ciekawej formie. Wykonane z wysokiej jakości drewna dębowego, które zostało wykończone elegancko i z klasą. Przepiękne intarsje uwydatniają słoje, które łączą się pod różnymi kątami. Kolekcja z pewnością przypadnie do gustu osobom, które uwielbiają wyraziste aranżacje, w których na główny plan wysuwają się właśnie klasyczne, stylowe meble. W skład kolekcji Cube wchodzi masywne biurko, komoda klasyczna z witryną oraz biblioteka. Wszystkie meble do gabinetu na wymiar wykonuje firma Lissy. Dzięki temu można dopasować wielkość biurka czy regału do posiadanego metrażu. Na indywidualne zamówienia zmieniane są także wysokości i wielkości półek, fronty lub specjalne zabezpieczenia, np. zamki w szafkach do przechowywania dokumentów. Piękne zdobienie widoczne jest na każdym elemencie wyposażenia, co sprawia, że całość tworzy wyjątkową, spójną całość. Idealnie skomponuje się z dywanem w stylu vintage, drewnianym stolikiem, masywną kanapą i fotelami czy piękną biblioteką. W bibliotece istnieje możliwość umieszczenia barku obrotowego, z przodu z lustrem i półkami, a z tyłu obracanej półki z miejscem na trunki. Zestaw będzie się prezentował bardzo luksusowo i dostojnie, a jednocześnie będzie maksymalnie dopasowany do potrzeb użytkowników.

Nowoczesne meble do gabinetu

W domu, w którym główną rolę odgrywa minimalizm i skandynawskie hygge gabinet powinien zostać wyposażony w nowoczesne meble. W ofercie firmy Lissy znajdziemy szeroki wybór, w tym meble gabinetowe na zamówienie, w razie gdybyśmy chcieli urządzić pomieszczenie na swój sposób. Doskonałym przykładem wyposażenia o modernistycznym wyglądzie jest kolekcja Porto. Jej flagowym produktem jest biurko składające się z blatu, który ma możliwość regulacji. Zmiana pozycji blatu sprawia, że mebel może mieć różne długości, dzięki czemu idealnie dopasuje się do potrzeb użytkownika. Kontenerek można wykorzystać jako dodatkową półkę np. na drukarkę. Biurko uzupełnią komody i oszklone biblioteki. Regały mogą być stworzone na wymiar po wykonanym pomiarze, a w razie konieczności szkło może być usunięte. Dla ochrony danych istnieje opcja zamontowania zamków w drzwiczkach biblioteki. Wysokość i ilość półek również można dopasować do potrzeb klienta. Możliwość indywidualnych rozwiązań, jakie dają meble do gabinetu na wymiar, pozwala zaaranżować przestrzeń nie tylko stylową i atrakcyjną dla gości, ale przede wszystkim praktyczną oraz funkcjonalną. Zaletą kolekcji Porto jest jej nowoczesny design: biały połysk połączony z naturalnym fornirem dębowym i wysoka jakość wykonania. To meble, z których korzysta się z przyjemnością i które efektownie wypełniają wnętrze. Prezentują się lekko i estetycznie, szczególnie w zestawie z wygodną kanapą czy fotelami, miękkim dywanem oraz subtelnymi tekstyliami.

Meble gabinetowe na wymiar – dlaczego warto?

Meble gabinetowe na zamówienie to możliwość indywidualnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb użytkownika. Pozwalają zaaranżować wnętrze efektownie i stylowo nawet jeśli pozornie wydaje się, że przestrzeń jest zbyt mała lub nieustawna. Wybór mebli dostosowanych do pomieszczenia i upodobań to także większy komfort pracy oraz użytkowania. Zabudowane regały ukryją nieestetyczne dokumenty i segregatory z papierami, które mogą rozpraszać naszą uwagę. Wygodne biurko na wymiar pozwoli komfortowo spędzać kilka godzin przy pracy, co jest szczególnie ważne przy twórczości kreatywnej. Meble na zamówienie to również możliwość wprowadzania zmian na późniejszym etapie użytkowania gabinetu, kiedy będziemy chcieli przeprowadzić metamorfozę lub odświeżenie wnętrza.