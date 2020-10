Materace sprężynowe - co charakteryzuje ten rodzaj materacy? Zapytaliśmy eksperta z Hilding Anders

Charakterystyka materacy sprężynowych

Nieprawidłowe ułożenie podczas snu, przyczynia się do bólów pleców i stawów, a w dłuższym użytkowaniu, nawet do zwyrodnień kręgosłupa. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o odpowiedni komfort w czasie spania. Jak sama nazwa wskazuje, materac zbudowany jest z systemu sprężyn, gdzie każda z nich działa indywidualnie. Dzięki takiemu zabiegowi, materac zapewnia najlepszą elastyczność punktową. Szczególnie warto rozważyć zakup tego typ materaca, w przypadku podwójnego łóżka, bowiem materace sprężynowe niwelują wszelkie wstrząsy, dzięki czemu nie odczuwamy kiedy nasz partner przewraca się na drugi bok. Dla osób, które mają płytki sen, będzie to bardzo komfortowe rozwiązanie. Materace sprężynowe dostępne są w różnych rodzajach twardości, co oznacza, że każdy z nas może dobrać odpowiedni dla siebie model.

Rodzaje materacy sprężynowych

Wśród materacy sprężynowych możemy wyróżnić:

Materac kieszeniowy –

Materac multipocket – w tym rodzaju występuje zwiększona liczba sprężyn przypadająca na 1m metr kwadratowy materaca, co jeszcze bardziej zwiększa elastyczność punktową.

Materac Pocket Plus – najwyższej akości materace sprężynowe, z 7-strefowym systemem drobnych sprężynek Pocket Plus o wysokości 15 cm.

Przegląd najlepszy modeli

Jeśli chodzi o materace kieszeniowe, warto tutaj zwrócić uwagę na model Hilding Pasodoble. Jest to materac o właściwościach prozdrowotnych, szczególnie polecany dla osób, które mają problem z kręgosłupem. Dodatkowo uzyskał status wyrobu medycznego i wspiera profilaktykę wad postawy. Dodatkowo zawiera w sobie wkład w postaci maty kokosowe która zwiększa twardość, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej sprężystości. Materacem typu Pocket Plus jest Hilding Dance, który zapewnia odpowiednie wsparcia dla mięśni i stawów. Oprócz systemu sprężyn, znajdziemy w nim także połączenie wysokoelastycznej pianki HR oraz pianki FloFom. Wszystkie materace Hilding Anders posiadają właściwości antyalergiczne, co oznacza, że pozbawione są szkodliwych dla zdrowia substancji. Warto podkreślić, że decydując się na zakup materaca, możemy zdecydować się na zakup online, np. w sklepie Sleephouse, który zapewnia darmową dostawę oraz zwrot do 30 dni.

