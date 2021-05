Materace Gdynia - co jest istotne przy doborze materaca do spania?

Materace Gdynia – jak duży materac wybrać

Materace w Gdyni zaczynają się już od wymiarów 80x200. Rozmiary materacy rosną co 20 cm kończąc się zazwyczaj na wymiarach 180x200. Duży wybór materacy mają więc zarówno single, jak i osoby śpiące z partnerem. Rozmiar ma ogromne znaczenie. Na dużym materacu mamy większą swobodę ruchu. Duży materac dla par znacznie podwyższa komfort podczas spania. Pozwala on na stworzenie pewnego dystansu, dzięki któremu jedna osoba może spokojnie spać, podczas gdy partner przewraca się z boku na bok próbując zasnąć. Oczywiście rozmiar materaca musi pasować do rozmiaru łóżka. Nad rozmiarem materaca zastanawiają się więc głównie osoby, które wraz z materacem planują kupno łóżka. Może to być również dylemat osób, które posiadają duże małżeńskie łoże. Osoby takie mają dwie możliwości. Mogą one kupić jeden materac piankowy 160x200 tj. Hilding Rock & Roll lub dwa osobne materace. Osoby śpiące samotnie wyśpią się już na materacach w rozmiarze 80x200. Im większy materac, tym lepiej. Nasze warunki mieszkaniowe nie zawsze pozwalają na zakup dużego łóżka. Mając małą sypialnie, gdzie problematyczne mogą okazać się drzwi, okna lub stojące meble, musimy dostosować wymiar łóżka oraz materaca do pomieszczenia.

Duży materac dla pary – Gdynia

Duży materac dla pary to pewna oszczędność. Kupując jeden duży materac możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Kiedy zdecydować się na dwa mniejsze materace 80x200? Z pewnością jest to konieczne, jeśli posiadamy regulowane stelaże przy łóżku i każdy z partnerów ma bardzo różne preferencje odnośnie ich ustawienia. Jeśli tak nie jest, bardzo praktyczne będzie zakupienie jednego dużego materaca w rozmiarach 160x200. Materac piankowy Hilding Rock & Roll w rozmiarze 160x200 znacznie podniesie komfort podczas snu. Zbudowany jest on z dwóch elastycznych pianek o różnym stopniu twardości. Dzięki temu możemy dopasować materac do naszych preferencji, które mogą zmienić się z czasem. Przy obracaniu materaca na drugą stronę pomocne będą uchwyty przy materacu.

Dla kogo twardy materac

Kupując materac do naszej sypialni mamy możliwość wyboru stopnia twardości. Mogłoby się wydawać, że najwygodniejszy będzie miękki materac. Tymczasem zbyt miękki materac może nie dać odpowiedniego wsparcia naszemu kręgosłupowi. Na miękki materac mogą się zdecydować jedynie osoby szczupłe. Miękki lub średniej twardości materac jest zalecany osobom, które śpią w pozycji embrionalnej, na boku lub na brzuchu. Jednak osoby z nieco większą wagą powinny pójść w kierunku materacy twardych oraz bardzo twardych. Miękki materac pod wpływem zbyt dużego ciężaru ciała bardzo szybko uległby trwałym zmianom. To z kolei mogłoby odbić się na zdrowiu naszego kręgosłupa.

W momencie kiedy kupimy już wymarzony materac, który spełni nasze oczekiwanie, warto o niego odpowiednio dbać oraz stosować się do zaleceń producenta. Dzięki temu dobry materac posłuży nam latami. A my będziemy mogli spać spokojnie na wygodnym materacu, ciesząc się, że dokonaliśmy właściwego wyboru.