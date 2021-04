Materace dostępne w Głogowie - jakie są najbardziej popularne?

Sprawdzone materace twarde i miękkie – o czym pamiętać, wybierając stopień twardości konstrukcji?

Kupno nowego materaca do spania wiąże się z koniecznością uwzględnienia szeregu czynników, a jednym z nich jest stopień twardości konstrukcji. Decyduje on o tym, jak głęboko ugina się materac pod wpływem obciążenia, a wpływ na ten aspekt ma materiał, z jakiego została wykonana wkładka konstrukcji. Popularne obecnie materace piankowe zazwyczaj są miękkie lub średnie – modele Hilding Salsa czy Hilding Breakdance idealnie dopasowują się do ciała użytkownika, reagując na kształt jego sylwetki, wagę czy temperaturę. Termoelastyczne materace w sklepie internetowym Materaceglogow.pl to pewna nowość na rynku, która z powodzeniem jest rozwijana przez markę Hilding Anders. Konstrukcje jak Hilding Rumba zapewniają podparcie kręgosłupa na całej jego długości, a 7 stref twardości pozwala mieć pewność, że użytkownik obudzi się bez porannych bólów kręgosłupa.

Materace twarde i bardzo twarde z kolei to propozycja dla osób, które oczekują stabilnego podparcia kręgosłupa przez cały czas trwania snu. Konstrukcje te doskonale sprawdzą się w sypialni osób, których waga przekracza 80 kg. Zazwyczaj są to konstrukcje sprężynowe lub hybrydowe (zawierają one zarówno wkładkę piankową, jak i tę sprężynową), których wypełnienie składa się z elementów kieszeniowych. Dzięki temu, że nie są one ze sobą połączone, materac ugina się tylko w tym miejscu, w którym zostało przyłożone obciążenie, co zapobiega przenoszeniu drgań na pozostałe części materaca. Takie innowacyjne rozwiązanie m.in. materace w sklepie internetowym Materacesiemianowice.pl, których produkcją zajmuje się Hilding Anders. Ta skandynawska marka poszła o krok dalej i przygotowała materac Hilding Flamenco ze sprężynami Multipocket. Mają one mniejszą średnicę niż standardowe elementy kieszeniowe, dzięki czemu na jednym metrze kwadratowym materaca znajduje się więcej więcej sprężyn zapewniając dodatkowe punkty podparcia.

Dobre materace dla alergików – czym powinny się one cechować?

Innym aspektem, o jakim warto pamiętać przy okazji doboru materaca do spania jest hipoalergiczność. W trakcie snu człowiek poci się, co w połączeniu z fragmentami włosów, paznokci czy złuszczonej skóry, które co noc zostają na materacu, stanowi doskonałą pożywkę dla roztoczy i innych chorobotwórczych drobnoustrojów. By zapobiec powstawaniu “nieproszonych gości” dobrze jest wybrać materac do łóżka, który będzie dobrze wentylowany. Pomagają w tym kanały powietrzne w postaci profilowanych nacięć, które zapobiegają zbieraniu się wilgoci. Tego typu rozwiązania znaleźć można w materacach Hilding Anders (np. modelu Hilding Salsa), które są rekomendowane przez zdrowykregoslup.pl.