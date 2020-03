Materac sprężynowy czy piankowy? Jaki materac kupić?

Materac sprężynowy – optymalny komfort na co dzień

Klasyczna konstrukcja materacy sprężynowych, jak sama nazwa wskazuje, opiera się strukturze sprężyn. Są one umieszczone w osobnych kieszonkach, co oznacza, że pracują niezależnie od siebie. Pod wpływem nacisku ugina się tylko wybrany fragment materaca, dzięki czemu można uzyskać optymalne podparcie dla kręgosłupa. Jednak nie wszystkie wersje sprężynowe są takie same. Wiele zależy od pozostałych materiałów. Poszczególne modele mogą różnić się od siebie zarówno średnicą sprężyn (im mniejsze sprężyny, tym więcej znajduje się ich w środku – to wpływa na lepsze podparcie ciała), jak również wykończeniem wkładu. Materac sprężynowy może być obłożony różnymi typami pianek, od poliuretanowych, po termoelastyczne i lateksowe. Mają one ogromny wpływ na ostateczny komfort snu, dlatego wybierając odpowiedni model, tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na każdy element produktu. Najnowocześniejsze materace sprężynowe typu Materac .zip z linii Curem od Hilding Anders wykorzystują sprawdzony system multipocket, jak również materiały nowej generacji wytworzone w procesie zaawansowanych technologii, takie jak pianka Serene i Fusion. Dzięki nim model wyróżnia się perfekcyjnym dopasowaniem do sylwetki. Optymalne rozłożenie ciężaru ciała na powierzchni pozwala zminimalizować uczucie nacisku. Dodatkowo boczne otwory w materacu sprawiają, że materac ma znakomite właściwości termoizolacyjne. Doskonała wentylacja w połączeniu z innowacyjnym systemem pochłaniania ciepła oraz wilgoci gwarantuje komfort na najwyższym poziomie.

Czy materac sprężynowy jest lepszy od piankowego?

Wybór materaca sprężynowego i piankowego zależy głównie od indywidualnych predyspozycji względem twardości, jak i użytych materiałów do wykończenia konkretnego modelu. Materac sprężynowy wysokiej jakości będzie bowiem lepszym rozwiązaniem niż model wykonany z najprostszej, mało wytrzymałej i podatnej na odkształcenia pianki. Jeśli produkt ma posłużyć przez lata, a takie jest właśnie jego przeznaczenie, zawsze warto inwestować w lepsze materiały. W związku z tym, jeśli oczekujemy miękkiej powierzchni spania, najlepiej wybrać pianki wysokoelastyczne i termoelastyczne. Jednakże przez rekomendowany przez zdrowykregoslup.pl materac powinien być ani zbyt sprężysty, ani za twardy, dlatego optymalnym rozwiązaniem są modele sprężynowe. Wykończone wysokiej jakości pianką stanowią doskonałe podparcie dla kręgosłupa – powierzchnia nie zapada się, utrzymując sylwetkę we właściwej, zdrowej pozycji (plecy nie są wygięte, a miednica utrzymuje symetryczny układ względem kręgosłupa, zachowując tym samym prawidłowe krążenie krwi).