Masz problemy z protezą zębową? Sprawdź, co robić!

Trudne początki z protezą zębową



Współczesne protezy wykonuje się w taki sposób, by możliwie dobrze pasowały do kształtu dziąseł danej osoby. Niestety nawet najlepiej zrobiona proteza zębowa nigdy nie zastąpi nam własnych zębów. Z tego powodu początki noszenia sztucznych zębów zwykle są trudne. Każda osoba w innym tempie przyzwyczaja się do protezy. Niektórzy od razu bez problemu korzystają z nowych zębów, a inni nie mogą się do nich przyzwyczaić przez długi czas.

Jeżeli mamy pewność, że pobranie odcisku przebiegło prawidłowo, to pozostaje nam cierpliwe przyzwyczajenie się do nowych zębów. W tym czasie możemy mieć problemy z jedzeniem oraz uśmiechaniem się, proteza może się również przesuwać, a czasem nawet spadać. Częste jest też nadmierne wydzielanie śliny, problemy podczas mówienia (np. seplenienie lub niewyraźne mówienie), odruchy wymiotne, nieprawidłowe odczuwanie smaku potraw, a nawet nieprzyjemne odczucie, że język nie mieści nam się w ustach.

Cała nasza jama ustna (język, dziąsła i policzki) powinna przystosować się do ruchomych zębów w ciągu 3 tygodni. Jeżeli po miesiącu użytkowania nadal mamy problemy z codziennymi czynnościami - to odpowiedni moment wybrać się do lekarza. Może się okazać, że nasza proteza nie została jednak tak dobrze dopasowana, jak nam się wcześniej wydawało. Jeśli specjalista nie stwierdzi wady w protezie, możemy spróbować spania w sztucznych zębach. Dzięki tej metodzie nasz organizm łatwiej zaakceptuje ciało obce w ustach. Pamiętajmy jednak, by tej praktyki nie stosować przez dłuższy okres czasu. Jeżeli nie mamy problemów ze sztucznymi zębami, lepiej je przed snem dokładnie wyczyścić i położyć w suchym, przewiewnym miejscu na całą noc.

Proteza zębowa a afty i owrzodzenia jamy ustnej



Podczas stosowania protezy zębowej możemy spotkać się również z problemem aft i małych owrzodzeń w jamie ustnej. Jedną z wielu przyczyn powstawania aft są przypadkowe zranienia śluzówki jamy ustnej (np. ugryzienie lub lekkie oparzenie podczas jedzenia gorącej potrawy). Jeżeli nie czujemy się pewnie z naszą protezą, może nam się zdarzyć, że przygryziemy sobie wargę, wnętrze policzka lub język. W takim miejscu bardzo łatwo powstaje afta.

Afty na języku lub na śluzówce jamy ustnej to małe wrzody otoczone rumieniem zapalnym. Zwykle są to małe zmiany, w postaci skupisk po kilka sztuk lub jednej dużej afty. Afty, choć małe, bolą i mogą przeszkadzać podczas mówienia oraz jedzenia. Zwykle znikają samoistnie po upływie maksymalnie 3 tygodni. Niestety afty to problem, który lubi nawracać. Jeżeli raz zdarzyło nam się mieć aftę, przygotujmy się na to, że prawdopodobnie będziemy się z nimi zmagać regularnie. Na szczęście gojenie owrzodzeń jamy ustnej można przyspieszyć. Co najlepiej zastosować na afty? Dowiesz się tego tu: www.protefix.pl/wiedza-i-porady/afty-i-owrzodzenia-a-proteza-zebowa/. Dobrą metodą zapobiegania nawrotom aft jest odpowiednie zadbanie o naszą jamę ustną. Protezę zębową należy regularnie czyścić oraz usuwać resztki jedzenia ze szczelin międzyzębowych (np. używając do tego nici dentystycznej). Uważajmy również podczas jedzenia - przeżuwajmy powoli by przypadkowo się nie zranić oraz studźmy gorące napoje do bezpiecznej temperatury.

Jak dbać o protezę zębową?



Problemy z ruchomymi zębami często są również spowodowane nieprawidłową pielęgnacją protezy. Najpopularniejszym rodzajem protezy zębowej jest proteza akrylowa. To model, który refundowany jset przez NFZ, więc siłą rzeczy korzysta z niego bardzo wiele osób. Podstawą podczas użytkowania tego typu protezy jest jej regularna wymiana. Akryl dość łatwo kolonizują grzyby i niestety szybko się on zużywa. Dlatego tak ważne są regularne kontrole u dentysty (najlepiej co pół roku), który poinformuje nas, kiedy będzie konieczne wykonanie nowej protezy.

Istotna jest również codzienna pielęgnacja ruchomych zębów. Po każdym zjedzonym posiłku dokładnie wymyjmy protezę pod bieżącą wodą i wypłuczmy usta. Podczas jedzenia pod protezą mogą gromadzić się resztki jedzenia, które trzeba usunąć. Bardzo ważne jest również codzienne czyszczenie naszych nowych zębów. Wieczorem umyjmy dokładnie protezę (możemy to zrobić za pomocą specjalnej pasty do zębów i delikatnej szczoteczki, co zapobiegnie rysowaniu się powierzchni protezy) i opłuczmy ją pod strumieniem ciepłej wody.

Tak wyczyszczone zęby osuszmy i pozostawmy na całą noc w suchym i przewiewnym miejscu. Raz na jakiś czas możemy oczyścić protezę za pomocą specjalnego preparatu do czyszczenia. Jeżeli zdecydujemy się na tę metodę, to pamiętajmy, by ściśle stosować się do zaleceń producenta. Zbyt częste czyszczenie zębów w ten sposób nie sprawi, że proteza będzie lepiej zdezynfekowana, a może wpłynąć negatywnie na jej trwałość.