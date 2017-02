Masz pomysł na własny biznes, ale brakuje Ci zespołu?

Startup Weekend to globalna inicjatywa wspierana m.in. przez Google czy Amazon. Wydarzenie trwa 3 dni bez przerwy – całe 54 godziny. Jeżeli masz pomysł na internetowy biznes, to impreza dla Ciebie. Znajdziesz tu zespół, który pomoże Ci wcielić go w życie i stworzyć pierwszą wersję startupu – internetowej usługi, narzędzia czy serwisu.

To okazja, by nawiązać kontakty z ekspertami i inwestorami, zebrać informacje zwrotne na temat własnych pomysłów czy poznać innych ludzi, z którymi można współpracować przy różnych projektach.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wydarzenie organizowane jest przez zespół inkubatora Exea Smart Space z Torunia oraz przedstawicieli lokalnej społeczności technologicznej.

Pamiętaj, że z uwagi na globalny charakter wydarzenie odbywa się w języku angielskim, ale praca w zespołach może już odbywać się po polsku.

Do zobaczenia w Toruniu!