Masz firmę logistyczną? Sprawdź, czy obowiązuje cię konieczność przekazywania danych geolokalizacyjnych

Zastanawiasz się, czy Twoja firma także jest objęta tymi nowymi przepisami? Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby uniknąć wysokich kar nakładanych na przedsiębiorstwa transportowe.

Kogo obowiązuje PUESC?

PUESC to platforma usług elektronicznych Służby Celnej. To do tego systemu firmy transportowe są w niektórych przypadkach zobowiązane przesyłać dane geolokalizacyjne. Dotyczy to sytuacji, w których realizowany jest przewóz tzw. towarów „wrażliwych”. Ustawodawca definiuje w ten sposób produkty takie jak m.in.:

susz tytoniowy,

alkohol skażony,

alkohol etylowy nieskażony o mocy pow. 80% lub alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone (w opakowaniach pow. 5 litrów),

oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej,

organicznie złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki zawierające alkohol,

środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe z alkoholem (poza opakowaniami jednostkowymi poniżej 16 l),

oleje ropy naftowej i pozyskiwane z materiałów bitumicznych innych niż surowe,

alkohole alifatyczne i pochodne (z wyłączeniem opakowań jednostkowych poniżej 11 litrów),

kwasy poli1karboksylowe,

preparaty smarowe,

środki przeciwstukowe,

gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni i inne produkty chemiczne, a także preparaty dla przemysłu chemicznego oraz pokrewnych,

biodiesel i jego mieszaniny.

Istotne jest, że monitoring przewozu jest konieczny wówczas, gdy łączna masa brutta przewożonych towarów przekracza 500 kg i/lub gdy ich objętość przekracza 500 l.

Od tej zasady obowiązuje także kilka wyjątków. Dotyczą one:

towarów przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych,

przewozów, które są objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wwozu albo powrotnego przywozu,

transportu realizowanego w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu systemu EMCS,

przewozów realizowanych przez jednostki państwowe oraz jednostki wojskowe (polskie i zagraniczne).

Jak monitorować przewóz?

Monitoring przewozu drogowego towarów wrażliwych rozpoczyna się w momencie, gdy samochód wyrusza w trasę, a kończy się, gdy kierowca dojedzie do celu. Na całej trasie musi być uruchomione urządzenie lokalizacyjne, które zarejestruje:

współrzędne geograficzne pojazdu, z oznaczeniem godzin przewozu i prędkości poruszania się samochodu,

azymut pojazdu,

błędy przekazywania informacji satelitarnych,

numer lokalizatora / zewnętrznego systemu lokalizacyjnego.

Dane można rejestrować przy pomocy lokalizatora (smartfona / tabletu) z zainstalowaną aplikacją SENT GEO lub też przy pomocy systemu monitoringu GPS zintegrowanego z PUESC, np. oferowanego przez Konsalnet. To drugie rozwiązanie jest bezpieczniejsze, ponieważ dane przesyłane są automatycznie, co pozwala wyeliminować błąd ludzki (np. sytuację, gdy kierowca zapomni uruchomić lokalizatora). ZSL Konsalnet zapewnia również stały nadzór nad poprawnością przesyłania danych do PUESC – użytkownicy zyskują więc pewność, że raport zawsze zostanie przesłany niezawodnie na platformę.

Warto pamiętać, że przepisy weszły w życie 1 października 2018 roku, a już od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać surowe kary za nierejestrowanie przewozów – przedsiębiorca może zostać obciążony kwotą 10 000 zł za niezrealizowanie obowiązku. Dlatego, jeśli prowadzisz działalność logistyczną, upewnij się, że spełniasz ustawowe wymogi.