Masz dość reklam? Aplikacja mobilna poinformuje cię o ich rozpoczęciu i zakończeniu

Advoider Lite to aplikacja mobilna, której głównym zadaniem jest dostarczanie informacji na temat treści emitowanych w telewizji. Użytkownik korzystając z rozwiązania, nie tylko otrzyma na telefon komunikat, że szacowany czas rozpoczęcia lub zakończenia bloku reklamowego na obserwowanym przez niego kanale wyniesie np. minutę, ale także sprawdzi, ile on potrwa oraz na kiedy przewidziany jest kolejny. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym. Pozwala to nie tylko zaplanować chwile pomiędzy kolejnymi “przerwami” w oglądaniu filmu lub serialu, ale może na nowo zdefiniować sposób spędzania czasu przed telewizorem.

Aplikacja umożliwia obserwowanie wielu kanałów jednocześnie, a także dowolne ustawienie wyglądu listy kanałów za pomocą filtrowania i sortowania. Użytkownik może nie tylko wybrać, jakie stacje mają mu się wyświetlić, ale również w jakiej kolejności. Wszystkie zastosowane rozwiązania mają na celu jak najlepsze dopasowanie sposobu oglądania telewizji do własnych preferencji.

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji w telefonie, użytkownik może skorzystać z bezpłatnego 14-dniowego okresu próbnego. W tym celu na ekranie startowym powinien wybrać tryb DEMO, a następnie dokonać personalizacji ustawień, czyli określić platformę telewizyjną, według której ma być ustawiona numeracja stacji oraz wskazać kanały/kategorie programów, które najczęściej ogląda. Dostęp do pełnej wersji aplikacji po okresie próbnym będzie płatny.

Źródło: QDIQO