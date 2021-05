MasterShare - pierwszy na rynku carsharing dla firm

W wielu organizacjach tylko ograniczona liczba pracowników ma dostęp do pojazdów służbowych. Potencjał floty samochodów rzadko jest w pełni wykorzystywany, a firmowy samochód realnie „pracuje” 2-3 godzinny w ciągu dnia. Rozwiązaniem poprawiającym efektywność flot może być własna platforma carsharingowa.

- Carsharing oparty na flocie to innowacyjne rozwiązanie przygotowane z myślą o dużych firmach. Działa ona tak samo, jak inne dostępne na rynku usługi współdzielenia pojazdów. Z tą różnicą, że dostęp do samochodów mają jedynie pracownicy naszego klienta. Korzystanie z samochodu odbywa się za pomocą aplikacji stworzonej na potrzeby firmowej floty, a kompleksową obsługą pojazdów zajmą się pracownicy Masterlease – mówi Artur Kseniak, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego

Carsharing wewnątrz firmy umożliwia obniżenie kosztów utrzymania floty. Jej liczebność może być nawet o połowę mniejsza niż dotychczas. Samochody nie będą już stały na parkingu, ale pozostaną w ciągłym ruchu. Pojazdy nie są przydzielane wyznaczonym pracownikom, za to służą do konkretnych przejazdów, ustalonych wcześniej z przełożonym. Z samochodów firmowych skorzysta więcej osób niż dotąd, także po pracy i w weekendy. Dzięki temu organizacja zyskuje atrakcyjny benefit dla swojej kadry, a opłaty za skorzystanie ze służbowego auta „po godzinach” są niższe niż w przypadku ogólnodostępnych platform carsharingowych.

Flota oparta na współdzieleniu przenosi odpowiedzialność za obsługę pojazdów na operatora, czyli Grupę Masterlease. Przygotowana w tym celu aplikacja umożliwia skuteczny monitoring stanu wszystkich pojazdów, a specjaliści z działu technicznego kompleksowo dbają o auta – łącznie z ich myciem i tankowaniem.

Jak działa firmowy carsharing?

Na przejazd w celach służbowych wyraża zgodę przełożony i po takiej akceptacji pracownik korzysta z samochodu bez dodatkowych kosztów. Z kolei auto do jazdy prywatnej po pracy oraz w weekendy, mogą wypożyczyć wszyscy pracownicy i skorzystać z preferencyjnych względem rynku stawek. Opłaty za skorzystanie z samochodu pobiera się automatycznie z karty płatniczej zarejestrowanej w aplikacji, służącej do korzystania z platformy.

Elektroflota i ekologia

Platforma ułatwia też zbudowanie firmowej floty w oparciu o samochody elektryczne. Dla tego typu pojazdów operator zainstaluje ładowarki na parkingu służbowym. Każde auto będzie miało przydzielone swoje miejsce parkingowe ze stanowiskiem ładowania.

- Naszym zdaniem samochody elektryczne idealnie nadają się do flot opartych na carsharingu. Krótkie przejazdy na niewielkich dystansach w mieście to najlepsze warunki dla tego typu samochodów, które wtedy najlepiej pokazują swoje możliwości. Ładowanie może odbywać się na firmowym parkingu, więc nie trzeba szukać wolnych gniazdek gdziekolwiek indziej. Pozostając przy parkowaniu – w przypadku samochodów elektrycznych odbywa się ono za darmo, a do tego „elektryki” mogą poruszać się po buspasach. To może oznaczać dodatkowe oszczędności – dodaje Artur Kseniak z Masterlease

Platforma carsharingowa jest elastyczna i umożliwia firmie ekologiczne podejście do transportu, promując przy tym dobre praktyki wśród kierowców. Aplikacja zachęca do stosowania zasad ecodrivingu w czasie korzystania ze służbowych aut. Ocenie podlega styl jazdy użytkownika, w tym przyspieszanie, hamowanie, szybkość pokonywania zakrętów czy ilość zużytego paliwa w czasie wynajmu. To dodatkowy element, który przy okazji wniesie do jazdy jeszcze więcej satysfakcji.