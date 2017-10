Marketing, sprzedaż, HR i rozwój biznesu - Bitspiration przyjmuje nową formułę! Dla Czytelników DI do zgarnięcia duża zniżka na wejściówkę

Piąta edycja Bitspiration odbędzie się 13 października w Hotelu Galaxy w Krakowie. Nowa, edukacyjna formuła wydarzenia ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu strategicznych obszarów budowania firmy:

● strategia sprzedażowa i marketingowa

● budowanie i motywowanie zespołu

● przygotowanie firmy i produktu na szybki rozwój

Swoim doświadczeniem w tych obszarach podzielą się praktycy ze wskazanych dziedzin. Każdy z Was opuści Bitspiration z praktyczną wiedzą oraz nowymi pomysłami na rozwój biznesu.

Do kogo kierowane jest Bitspiration i skąd zmiana?

Bitspiration w nowej formule kierowane jest do przedsiębiorców, startupowców, programistów, HR-owców, marketingowców i sprzedawców - do każdego, kto na co dzień zajmuje się rozwojem całej firmy, lub jej wybranych obszarów. To miejsce gromadzące ludzi o różnych kompetencjach, doświadczeniach oraz umiejętnościach - łączy ich jednak pragnienie wiedzy oraz chęć rozwoju biznesu, z którym są związani.

Wsłuchując się w głosy kilku tysięcy uczestników czterech poprzednich edycji, organizatorzy wychodzą naprzeciw realnym potrzebom przedsiębiorców i startupowców. Zgodnie z hasłem "Change starts with you" przekażą uczestnikom niezbędną wiedzę i know-how.

Co na Bitspiration znajdą dla siebie marketingowcy, sprzedawcy i przedsiębiorcy?

Na ścieżce “Marketing i sprzedaż” pojawi się wiele znanych w branży twarzy, a wśród nich:

● Anna Iller, “Legendy Allegro” - wykład o branded content w budowaniu pozycji marki

● Monika Czaplicka, czaplicka.eu - Znowu kryzys! Czyli w jaki sposób radzić sobie z kryzysami w social media?

● Robert Lipiński, BGE Consulting, Spinminutes - Posiadać dobry produkt vs. umieć go dobrze sprzedać - dylemat startupowca.

● Rahim Blak, Click Community, edrone - E-wolucja sprzedaży. Jak Social Media zmieniły sprzedaż bezpośrednią

● Paweł Zieliński, Miquido - Czy wystarczy być najlepszym? O budowaniu siły brandu w usługach IT.

Ścieżka marketingowo-sprzedażowa ma na celu przedstawienie nowych narzędzi i rozwiązań, które usprawnią pracę sprzedawcy, marketingowca czy osób zajmujących się wizerunkiem i promocją marki. Prelegenci oraz uczestnicy Bitspiration zainspirują konkretnymi przykładami i sprawdzonymi rozwiązaniami z ich codziennego życia zawodowego.

Czego dowiedzą się HR-owcy, managerowie odpowiedzialni za zespół i przedsiębiorcy?





● Bartłomiej Rak, Socjomania - Zespół - najtrudniejsza do osiagnięcia składowa.

● Joanna Bucior, Delphi - Homemade Employer Branding. Czyli o tym, dlaczego do budowania wizerunku pracodawcy nie potrzebujesz zatrudniać agencji.

● Piotr Prokopowicz, Talent Management Expert - CV? Dziękuję, nie czytam ...i inne nieintuicyjne zasady rekrutacji opartej na dowodach.

● Agata Kowalska, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy - Najczęstsze błędy popełniane przez startupy. Case study.

● Eustachy Bielecki, kariera.pl - Marketing w służbie HR. Jak tworzyć i optymalizować kampanie Talent Acquisiton Marketing?

Ścieżka HR-owa powstała w wyniku wielu rozmów z przedsiębiorcami i ma na celu podzielenie się wiedzą na temat najlepszych praktyk w znalezieniu, utrzymaniu i motywowaniu skutecznego zespołu.

Czego nauczą się programiści i Product Ownerzy?

Na ścieżce “Skalowanie rozwiązań IT” pojawi się wiele znanych w branży twarzy, a wśród nich:

● Michał Madura, EDISONDA - Pomysły testowane na ludziach, czyli User experience - w jaki sposób odpowiednio badać potrzeby klienta, by osiągnąć jego zamierzony cel.

● Andy Brandt, Code Sprinters - Uważaj, możesz urosnąć!

● Karol Dzwinel, Brainly - How to sketch a style guide? Współpraca designer-programista.

● Krzysztof Opałka, Yggdrasil Gaming Ltd. - Od zera do setki w 3 lata

Agenda ścieżki “Skalowanie IT” kierowana jest głównie do osób prowadzących biznes oparty o Internet i nowe technologie. Wykłady mają na celu podpowiedzenie, w jaki sposób można optymalizować pracę nad produktem, jak przygotować się na nagły rozwój biznesu oraz jakich narzędzi używać, by zapobiegać problemom.

Skorzystaj ze zniżki dla naszych czytelników

Pełna agenda wydarzenia dostępna jest na stronie (kliknij). Dla naszych czytelników organizator przewidział 30% zniżkę na kod: DI24. Ze względu na edukacyjny charakter imprezy, liczba miejsc na Bitspiration jest ograniczona - zarezerwujcie jedno dla siebie.

Partnerem Honorowym Bitspiration 2017 jest Miasto Kraków.