Marketing Online — dlaczego powinieneś się nim zainteresować?

Czym jest marketing internetowy?

Przez marketing online rozumiemy wszelkie działania reklamowe realizowane w Internecie, które mają służyć promowaniu marki, produktu lub usługi. Ze względu na to, że większość Polaków wiele godzin dziennie spędza w sieci, ten rodzaj marketingu z każdym rokiem zyskuje na popularności. Zwłaszcza że obecnie reklama internetowa odnosi się nie tylko do treści wyświetlanych na komputerach, ale też na urządzeniach mobilnych. Do największych jej zalet zaliczyć można szeroki zasięg kampanii. Ponadto tego typu reklama wielokrotnie pozwala na personalizację, dzięki czemu ze swoim przekazem trafić można do grupy docelowej, zainteresowanej daną usługą lub produktem. Nie można tego powiedzieć o reklamach w prasie, radiu czy telewizji, które mają szeroki zasięg, ale małą efektywność. Dodatkowo na ich niekorzyść świadczy wysoka cena, nieporównywalnie wyższa od reklamy w Internecie. Kolejną, niewątpliwą zaletą reklamy online jest jej pełna mierzalność, która służy optymalizacji wyników i kosztów.

Jak promować się w sieci — reklama jawna i niejawna

Reklamę w sieci podzielić można na jawną i niejawną. Pierwsza do odbiorcy trafia bezpośrednio. Przy kampanii niejawnej odbiorcy nie są informowani o tym, że mają do czynienia z przekazem reklamowym, przez co mogą być bardziej skłonni do nabycia danego produktu.

Reklama jawna

Gogle AdWords

Gogle AdWords to linki sponsorowane wyświetlające się w wyszukiwarce Google (oraz tzw. partnerach sieci wyszukiwania, czyli dużych portalach, posiadających wyszukiwarki bazujące na mechaniźmie Google) pod daną frazą kluczową w górnej części ekranu lub po jego prawej stronie. Pozwalają dotrzeć do odbiorców, którzy szukają produktu lub usługi pod wybranym słowem kluczowym. Jest to rodzaj reklamy reaktywnej, czyli takiej która ma miejsce dopiero po wyraźnym zgłoszeniu popytu przez odbiorcę. Rozliczanana jest w modelu CPC (ang. cost per click), czyli płacimy tylko za kliknięcia i realny ruch w witrynie.

Artykuły sponsorowane

Artykuł sponsorowany wygląda jak zwykły tekst, ale mniej lub bardziej subtelnie reklamuje on produkt bądź usługę. Skuteczny artykuł sponsorowany jest ciekawy i nie skupia się jedynie na wychwalaniu reklamowanego podmiotu. Stara się w obiektywny sposób komentować rzeczywistość, dostarczać użytkownikowi wartość lub pełnić funkcję informacyjną. Zwykle jednak jest on jawnie i wyraźnie oznaczony jako pełniący funkcję reklamową.

Reklama display

Jest to klasyczny model przekazu marketingowego w sieci. Banerem jest prostokątna lub kwadratowa reklama w formie dynamicznej, statycznej, animowanej lub filmowej. Pierwsze reklamy bannerowe były rozliczane wg. flat fee, czyli stałej opłaty uiszczanej przez reklamodawcę na rzecz wydawcy. Obecnie dużo popularniejsze są modele CPM (płatność za tysiąc wyświetleń) lub wspomniane wcześniej CPC. Możliwości kierowania reklam graficznych są dziesiątki. Poczynając na reklamie site-centric (tematyka witryny, miejsce docelowe, etc.) a kończąc na reklamie user-centric (zainteresowania, demografia, geolokalizacja lub remarketing). W pierwszym przypadku kierujemy reklamę w oparciu o przeglądane przez odbiorców strony, a w drugim docieramy bezpośrednio do interesujacego nas odbiorcy. Te rodzaje kierowania można ze sobą dowolnie łączyć i nakładać. Oprócz Google AdWords, wyjątkowo ciekawym narzędziem do reklamy display jest DoubleClick Bid Manager. Narzędzie dba o widoczne wyświetlenia reklam (zamiast fraudów i emisji bannerów w miejscach niewidocznych dla użytkowników), posiada aktywną ochronę brandu, filtry przeciw botom, a także pozwala na zakup programatyczny u największych i najskuteczniejszych wydawców w Polsce i za granicą, w tzw. private-deals. Wnosi to reklamę display na zupełnie nowy poziom, wcześniej niedostępny reklamodawcom na taką skalę.

Więcej o DoubleClicku można przeczytać pod adresem https://www.adpeak.pl/doubleclick-campaign-manager/doubleclick-bid-manager

Newsletter

Newsletter jest jedną z form e-mail marketingu. Reklama w tej formie pomimo panujących opinii jest trudna, gdyż istnieje niewielka tylko różnica pomiędzy wiadomością wykorzystywaną do celów marketingowych a spamem. Dobry e-mail musi więc pełnić funkcje informacyjne, a przy tym także i perswazyjne. Nie może frustrować użytkownika, jednocześnie stanowiąc dla niego wartość dodaną. Marketing przy pomocy poczty e-mail w czasach RODO jest jeszcze bardziej wymagający niż dotychczas.

Facebook Ads

Reklama na Facebooku pozwala dotrzeć do określonej grupy odbiorców. Ich selekcję doprecyzować można przez takie cechy zarejestrowanych użytkowników jak płeć, wiek, zainteresowania czy miejsce zamieszkania. W zależności od strategii i wyboru, reklamy mogą wyświetlać się po prawej stronie ekranu, na stronie głównej lub tylko na urządzeniach mobilnych. Wyjątkową zaletą kierowania reklam na Facebooku są dane deklaratywne. O ile w większości działań online bazujemy na estymacjach i plikach cookie, użytkownicy Facebooka podają swoje realne dane z dużą dokładnością, w przeważającej większości zgodnie z prawdą.

2. Reklama niejawna

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie to proces, który ma na celu osiągnięcie przez stronę internetową jak najwyższej pozycji w wyszukiwarce pod wybranymi frazami kluczowymi. Wyższe miejsce witryny w wynikach wyszukiwania przekłada się na większy ruch oraz na większe zainteresowanie ze strony odbiorców. Na pozycjonowanie składają się zasadniczo trzy główne elementy:

- optymalizacja strony internetowej (on-site)

- rozwijanie treści (content)

- zdobywanie wartościowych linków (link building)

Social Media

Działania reklamowe nie omijają też kanałów Social Media. Firma w ten sposób może pozyskać nowych klientów, ale też zachować relacje z tymi obecnymi, przekazując im wartościowy kontent. Najpopularniejsze kanały social media to obecnie Facebook, Twitter i Instagram. To przy ich pomocy marki najchętniej prowadzą dialog ze swoimi fanami i klientami, informują o nowościach w ofercie, a czasami również podejmują tematy bardzo luźno powiązane ze swoją działalnością w sieci.

Content Marketing

Content marketing to tworzenie wartościowych, ważnych dla klientów treści, z których będą oni mogli skorzystać. Nie jest to reklama sama w sobie, ale przekazu w tej formie pod żadnym pozorem nie wolno traktować po macoszemu. W dzisiejszych czasach odbiorcy wydają się być wręcz zniechęceni przez wszechobecny przekaz reklamowy. Powoduje to "ślepotę reklamową" na pojawiające się w Internecie treści reklamowe oraz wzrost popularności takich narzędzi jak AdBlock (Polska jest pod tym względem w ścisłej światowej czołówce). Dostarczając klientom wartość w postaci porad, infografik i wartościowych treści sprawiamy, że internauci dzielą się nimi dalej, budują zasięgi i doceniają w perspektywie długoterminowej.

Nie są to oczywiście wszystkie rodzaje reklamy internetowej, ale na pewno te najpopularniejsze. Decydując się na marketing online, nie warto skupiać się tylko na jednej formie przekazu. Należy eksperymentować i badać efekty, dzięki czemu z czasem wskazać będzie można najbardziej efektywną formę e-marketingu. Nie ma też konieczności zajmowania się tym osobiście. Działania marketingowe w Internecie przedsiębiorstwa mogą prowadzić na własną rękę, ale w przypadku bardziej złożonych kampanii warto postawić na współpracę z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak AdPeak - agencja SEM, które specjalizują się w pozycjonowaniu, kampaniach na Facebooku czy też reklamach w Google AdWords.