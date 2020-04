Marketing narracyjny - jak działa?

Czym jest skuteczny storytelling? Storytelling - w których branżach sprawdza się najlepiej

Czym jest skuteczny marketing narracyjny?

Storytelling jest interaktywną sztuką opowiadania historii w taki sposób, aby jak najbardziej pobudzić wyobraźnię słuchacza. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystywane są różnego rodzaju działania, obrazy, ale przede wszystkim słowa, mające pobudzić wyobraźnię słuchacza i zapaść w pamięć w postaci ujmującej historii. Nie jest łatwo stworzyć skuteczny storytelling. Harbingers.io – doświadczona agencja marketingowa - podpowiada, na co zwrócić uwagę, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Przede wszystkim więc bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystanie języka. Nie ma znaczenia, jaką formę on przybierze – pisaną, mówioną, śpiewaną czy może miganą. Ważny jest właściwy dobór słów.

Istotna jest także interaktywność. Marketing narracyjny powinien bazować na dwukierunkowej interakcji między opowiadającym a słuchaczem i budować zaangażowanie. Co ważne, opowieść nie powinna być zamkniętym, ustalonym z góry rozdziałem. Powinna bowiem zależeć od wysiłków narratora, ale również publiczności. Nie może być między nimi barier. Kształt oraz forma narracji powinny być zależne od kultury, otoczenia oraz samej sytuacji, w której zachodzi zjawisko storytellingu.

Wspomniany proces winien również pobudzać wyobraźnię odbiorców, którzy zaczynają być angażowani w historię do tego stopnia, że w pewien sposób stają się reżyserami części owej historii. Tym różni się to zjawisko m.in. od filmu czy teatru, które kreują własny obraz rzeczywistości. Współtworzona przez odbiorców historia opiera się m.in. na ich relacji z narratorem, filtrach percepcyjnych czy też własnych doświadczeniach. Co ważne, zjawisko to można z powodzeniem łączyć z innymi formami sztuki.

Storytelling wykorzystuje również pozawerbalne oraz werbalne formy komunikacji, m.in. gesty, ruch czy wokalizację. Bardzo często stosowane są okrzyki, mimika i gesty z najlepszych praktyk bajarzy i gawędziarzy, które skutecznie ubarwiają historię. Nierzadko kampania bazująca na marketingu narracyjnym wykorzystuje m.in. spoty video umieszczane w social media oraz posty zachęcające do ich komentowania.

Storytelling - w których branżach sprawdza się najlepiej

Marketing narracyjny to zjawisko coraz powszechniej wykorzystywane w branży reklamowej i marketingowej. Pozwala na efektywne angażowanie odbiorców i nakłanianie ich do interakcji z marką. Umożliwia przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku marki oraz zaangażowania użytkowników.

Storytelling można z powodzeniem wykorzystywać w różnych obszarach. Jest szczególnie polecane do budowy wizerunku, czego doskonałym przykładem jest marka Dove – producent kosmetyków dla kobiet i mężczyzn. Firma ta od kilku lat tworzy spójne wizerunkowo kampanie, do których zatrudnia nie słynne modelki, aktorki czy gwiazdy muzyki, lecz „zwyczajne” osoby, wraz z ich wadami i niedoskonałymi ciałami. Ta długofalowa strategia skutkuje budowaniem pozytywnego obrazu marki jako firmy, która dostrzega piękno w prawdziwych ludziach, a nie wytworach Photoshopa.

Storytelling sprawdza się również w innych obszarach, m.in. HR. Przykładem są tu kampanie realizowane przez sieci sklepów Biedronka, IKEA czy Lidl. Pokazują liczne korzyści wynikające z pracy we wspomnianych miejscach. Poza spotami telewizyjnymi, twórcy działają prężnie w social media, prezentując m.in. materiały video stworzone z udziałem pracowników czy też posty na popularnych portalach społecznościowych.

Więcej informacji z zakresu marketingu i reklamy znajdziesz tutaj: https://harbingers.io/blog.