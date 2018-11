Maraton tworzenia gier dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, podczas poprzedzającego go tygodnia, Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy zamierza ponownie poruszyć temat dostępności gier wideo dla graczy z niepełnosprawnościami. W tym celu, już po raz trzeci, zorganizowany zostanie 48-godzinny maraton tworzenia gier (ang. ​game jam​) dostosowanych do potrzeb tej grupy odbiorców pod nazwą PGG Jam ALL PLAY: Accessibility.