Mamy w świecie IT

Choć odsetek kobiet studiujących nauki ścisłe jest w Polsce najwyższy w całej Unii Europejskiej, to i tak informatyki na studiach wyższych uczy się zaledwie jedna Polka na siedmiu Polaków. Jednak, co ciekawe, coraz więcej Polek przygotowuje się do kariery w IT podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Według ekspertów IT to świetne środowisko pracy dla młodych mam. – Mają szansę na dopasowany do ich potrzeb wymiar czasu pracy, przy większym doświadczeniu nie ma też problemu z pracą zdalną, jak uważa Magdalena Gajewska z Coders Lab.

Według najnowszego raportu IBS “Program Rodzina 500+ a podaż pracy kobiet w Polsce”, w następstwie wprowadzenia programu 500+ aż 100 tysięcy kobiet miało zaniechać pracy. Nierzadko pracodawcy nie potrafią dostosować obowiązków do ich możliwości. Przebranżowienie może być rozwiązaniem.

Coders Lab przygotowało pierwszy w Polsce 80-godzinny kurs testera oprogramowania dedykowany mamom na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, po którym zostaną certyfikowanymi testerkami manualnymi oprogramowania. ISTQB Foundation Level, z którego egzamin będą zdawały kursantki (wszystko w cenie kursu) to najbardziej rozpowszechnione na świecie oznaczenie specjalistów-testerów. Można go porównać do tego, czym w języku angielskim jest FCE Uniwersytetu w Cambridge. Podczas dwumiesięcznego kursu mamy mają do wyboru albo 3-godzinne zajęcia poranne, albo wieczorne. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Każda z uczestniczek jest pod opieką mentora, który pomoże jej nadrobić zaległości w przypadku choroby dziecka lub matki. Po egzaminie szkoła pomoże mamie znaleźć pierwszą pracę w IT – przygotowując do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawiając CV, udzielając poradnictwa rekrutacyjnego oraz wysyłając aplikację danej kursantki do zainteresowanych firm partnerskich. Pierwszy kurs dla mam zacznie się 15 maja w Warszawie.

Źródło: Coders Lab; BabyBoom