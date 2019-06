Małe firmy nie rozwijają kadry IT. W budowaniu konkurencyjności pomóc im mogą innowacyjne narzędzia

Badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pokazują, że 83% firm w ogóle nie zatrudnia personelu IT, co oznacza, że samodzielnie zarządzają infrastrukturą sieciową lub całkowicie zaniedbują tę kwestię. Z czego to wynika?

Według 41% małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązywanie problemów IT to niepotrzebna strata czasu, a także mniejsza wydajność pracowników (37%), a dla 35% oznacza to nieplanowane koszty oraz niższą jakość pracy – wynika z badania SMB IT Pain-Point Survey 2018 Konica Minolta. Tymczasem doświadczenie wielu firm pokazuje, że zignorowanie tego problemu może dla przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie wiązać się z realnymi stratami.

Z myślą o przedsiębiorstwach, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na taką obsługę, przychodzą znane specjalistom IT narzędzia do równoważenia obciążenia serwerów. Jedno z nich zostało stworzone przez polski startup programistyczny - PerfOps. FlexBalancer, oparty na chmurze, w dynamiczny sposób kieruje ruchem sieciowym w czasie rzeczywistym oraz monitoruje infrastrukturę internetową.

Dmitriy Akulov, CEO PerfOps, tłumaczy, że po to, aby zaadaptować narzędzie do równoważenia serwerów w firmie, wcale nie trzeba zatrudniać specjalistów IT i posiadać głębokiej wiedzy o działaniu serwerów. Najnowsze rozwiązania są jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i mocno zautomatyzowane, interfejsy użytkownika są łatwe do przyswojenia, a smart UI umożliwia łatwą konfigurację.

Jak pokazują doświadczenia rynku e-Commerce, większe zaangażowanie w administrowanie siecią może nie tylko przynieść więcej zysków, ale i zapobiec dotkliwym stratom. Co ważne, aby to zrobić, nie trzeba ponosić wysokich kosztów na rozwój sieciowej infrastruktury czy dedykowany personel IT.

Równoważenie obciążenia serwerów stanowi niemałe wyzwanie dla biznesu online. Jest to szczególnie wrażliwe pole dla branży e-Commerce, ponieważ duży ruch na stronie oznacza wolniejsze działanie, a nawet zawieszanie się stron. W efekcie potencjalni klienci mogą zniechęcić się do ponownych odwiedzin i dokonania zakupów, a negatywny user experience trwale wpływa na wysokość obrotów i zysków dla przedsiębiorców.

Na rynku istnieją opcje dedykowane największym podmiotom, ale dostępne rozwiązania są kosztowne i nie pozbawione wad. Klienci najczęściej zarzucają im, że są niełatwe w obsłudze, mają ograniczoną funkcjonalność, a ich konserwacja wymaga zaangażowania dedykowanych pracowników - wewnętrznych lub zewnętrznych. Tymczasem klientom szczególnie zależy na elastyczności, ogólnym wzroście wydajności i lepszym czasie działania, jak zauważa Dmitriy Akulov.

Wzrost świadomości przedsiębiorców to jednak kwestia czasu. Zapowiedź pozytywnych zmian przynoszą już wyniki badania Interop ITX z ubiegłego roku. Wynika z nich, że aż 45% przedsiębiorstw zwiększy swój budżet na infrastrukturę IT. Tylko 5% ankietowanych przyznaje, że ograniczy wydatki na IT, natomiast aż 30 % zamierza utrzymać budżet na stałym poziomie. Głównym powodem chęci zwiększenia wydatków na infrastrukturę sieciową jest zbliżająca się transformacja cyfrowa.

Źródło: PerfOps