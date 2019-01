Mała architektura wokół domu - wiaty samochodowe i warsztaty przydomowe

Wiata samochodowa – wygodne rozwiązania na lata

Najbardziej komfortowym miejscem do parkowania auta jest przestronny garaż. Nie zawsze jednak mamy taką możliwość, a chcielibyśmy postawić samochodów na posesji w takim miejscu, aby osłonić go przed śniegiem i mrozem. Wówczas idealnie sprawdza się niewielka wiata przeznaczona pod samochód. Dobrym rozwiązaniem będzie drewniana wiata połączona z podręcznym pomieszczeniem gospodarczym. W ofercie producenta https://drewnolandia.pl znajduje się kilka różnych propozycji. Podstawowy projekt zakłada, że zadaszona wiata jest osłonięta stabilną, choć lekką ścianką z ażurowym wykończeniem na górze. W ten sposób tworzy skuteczne zabezpieczenie przed opadami, a także zapewnia cień oraz przewiew w bezwietrzne, upalne dni. Do wiaty przylega pomieszczenie techniczne, które znajduje się z tyłu konstrukcji.

Solidna wiata na dwa samochody

Drewniana konstrukcja wiaty przeznaczonej na dwa samochody nie tylko wygląda solidnie, ale również jest trwała. To bardzo udana inwestycja, zwłaszcza, jeśli posiadamy dość dużą działkę i potrzebujemy przynajmniej dwóch miejsc do parkowania. Zazwyczaj ten typ wiaty składa się z 2 części – zadaszonej i osłoniętej, do której można zamontować bramę.

Budowa wiaty samochodowej w świetle najnowszych przepisów

Wiata to budowla w postaci dachu opartego na czterech słupach. Może pełnić funkcję garażu lub mieć charakter rekreacyjny, a także pomocniczy służąc jako miejsce do składowania drewna. Aktualne prawo budowlane reguluje warunki zabudowy dla tego rodzaju konstrukcji. W zależności od wielkości konstrukcji inwestor musi spełnić odpowiednie wymagania.

Wiata o powierzchni do 50 m2

Jeśli powierzchnia wiaty zajmie mniej niż 50 m2, to przed rozpoczęciem prac wystarczy zgłosić fakt, że zamierzamy ją stawiać do odpowiedniego starostwa. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, sposób i zakres wykonywania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie, w którym deklarujemy, że mamy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkic planowanej wiaty. Jeśli starosta nie wniesie sprzeciwu to możemy rozpocząć budowę po 30 dniach od daty doręczenia zgłoszenia.

Wiata powyżej 50 m2

Aby zbudować większe konstrukcje, powyżej 50 m2 należy wystąpić o pozwolenie na budowę, jeśli wiata będzie „oddziaływać” na nieruchomość naszych sąsiadów. Wówczas należy dopełnić wszelkich procedur, które się z tym wiążą, a zatem złożyć szereg niezbędnych dokumentów, m.in. aktualną decyzję o lokalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami.