Makabryczna lalka wciąż w sieci

Lalka Momo stała się horrorem Internetu w 2018 roku. Trend na nią osiągnął szczyt w okresie wakacji. Wyzwania lalki przyjmują formę wirusa rozprzestrzeniającego się za pomocą mediów społecznościowych, gdzie użytkownicy podszywają się pod fikcyjną postać Momo, kontaktując się z dziećmi i młodzieżą w serwisie WhatsApp oraz zachęcając do dodania w swoich kontaktach. Po dodaniu postaci do kontaktów automatycznie pozwalamy aplikacji na zainfekowanie urządzenia, przez co wydobywane są nasze prywatne dane. Następnie użytkownik zaczyna otrzymywać szereg wiadomości graficznych oraz wideo o charakterze psychodelicznym, zawierającym groźby i polecenia. Ma to miejsce aż do czasu wycofania się z "gry", jednak podjęcie takiego działania powoduje wzmożoną aktywność Momo. Wiadomości przyjmujące formę szantażu mogą doprowadzić do samookaleczenia użytkowników, a w najgorszych przypadkach do popełnienia samobójstwa.

Odnotowano, że zagrożenie zostało zgłoszone w Stanach Zjednoczonych, Francji, Meksyku, Niemczech oraz Argentynie. Polska policja również ostrzega rodziców, jak i placówki szkolne, przed straszliwą grą z powodu narastającej popularności Momo w sieci. Wzięcie udziału w "wyzwaniu" może mieć śmiertelne skutki, stąd wzmożona ostrożność jest jak najbardziej zalecana.

Źródło: Bitdefender