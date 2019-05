Majowa beztroska sprzyja uszkadzaniu smartfonów

Majówka to tradycyjnie czas wyjazdów i spędzenia wolnego czasu z rodziną. W takich sytuacjach Polacy chętnie korzystają ze smartfonów, ale jednocześnie są one narażone na większe ryzyko zniszczenia.

Po długim weekendzie majowym do firmy Digital Care spłynęło ponad 6 tys. zgłoszeń, dotyczących uszkodzeń telefonów. To średnio o 30% więcej w stosunku do pozostałych tygodni tego roku. Ponad 90% wszystkich przypadków to uszkodzenie ekranu, natomiast pozostałe 10% dotyczy problemów z obudową, aparatem, a także z zalaniem lub zatopieniem telefonów. Analogicznie, najczęściej wykonywaną usługą była naprawa wyświetlacza lub innych elementów smartfona.

Liderem w kategorii najdroższej naprawy był Huawei Mate20 Pro, w którym wymieniony został m.in. wyświetlacz wraz z obudową i płytą główną. Całość kosztowała ponad 3500 zł. Na drugim miejscu znalazł się Samsung Galaxy S10+, gdzie całkowity koszt naprawy o podobnym zakresie wyniósł ponad 2700 zł. Rekordzistą był jednak IPhone XS - zalanego wyświetlacza nie udało się naprawić, a właściciel otrzymał nowe urządzenie o wartości ponad 5000 zł.

Te dane pokazują, że uszkodzenia smartfonów oznaczają często bardzo duży wydatek i dlatego warto pamiętać o ochronie sprzętu. Tym bardziej, że dla każdego z wymienionych klientów, roczny koszt takiej ochrony nie przekroczył 250 zł. Wybierając ochronę nie można zapomnieć o wnikliwym zapoznaniu się z zakresem oferty, w szczególności w przypadku najdroższych urządzeń. Wówczas najlepiej wybrać produkt, który swoim zakresem obejmuje nie tylko wyświetlacz, a koszt naprawy pokrywany jest do pełnej wartości urządzenia lub posiada wysoki limit na naprawę. To pozwoli uniknąć dodatkowych dopłat do takiej usługi.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym wyświetlacza telefonu, zyskuje w naszym kraju na popularności. Miesięczny koszt ochrony urządzenia mobilnego u operatora zaczyna się już od kilku złotych miesięcznie, co w zestawieniu z potencjalnym kosztem naprawy urządzenia jest niewielkim wydatkiem. Tym bardziej, że według danych Business Insider, od zakupu smartfona, do momentu jego pierwszego stłuczenia, mija średnio zaledwie 10 tygodni.

Źródło: DigitalCare