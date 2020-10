Magiel elektryczny - czym jest i gdzie się go stosuje?

Czym jest magiel przemysłowy?

Magiel jest urządzeniem, którego przeznaczeniem jest prasowanie tkanin. W wersji przemysłowej chodzi o prasowanie ogromnych ilości tkanin, pościeli, zasłon i wszelkich innych materiałów. Magiel przemysłowy swoje zastosowanie znajduje w pralniach przy hotelach czy restauracjach, a także w pralniach usługowych. Trudno wyobrazić sobie, że wszystkie pościele z wielkiego hotelu prasowane są ręcznie, za pomocą zwykłego żelazka. Aby przyspieszyć działanie , wykorzystuje się właśnie magiel przemysłowy.

Magiel elektryczny - jakie ma zalety i do czego jest stosowany?

Magiel elektryczny to nowoczesny model urządzenia, cechujący się pełną automatyką i pneumatyką. Takie urządzenie może pracować ciągle, bez ryzyka przegrzania się i bez wysiłku osoby, która go obsługuje. Co daje magiel elektryczny? Przede wszystkim, ogromną oszczędność czasu. Za jednym razem można wyprasować dużą ilość materiałów.

Dzięki elektronicznemu sterowaniu, urządzenie niezwykle precyzyjnie monitoruje parametry pracy urządzenia, zapewniając pełną wydajność. Istotny jest także fakt, że nowoczesne magle elektryczne wpływają na duże oszczędności energii.

W zależności od zapotrzebowania, magiel elektryczny występuje w różnych rozmiarach, co pozwala na zastosowanie w każdym przemysłowym wnętrzu. Nawet małe magle mają bardzo wysokie parametry techniczne. Dzięki wysokiej wydajności termicznej i zastosowaniu wytłaczanego anodowego aluminium, magiel jest skuteczny w swoim działaniu nawet przy dużym obciążeniu. Wewnątrz wałka do prasowania znajdują się elementy grzejne, co jeszcze bardziej ułatwia prasowanie.

Jak przebiega maglowanie?

Maglowanie najczęściej odbywa się w temperaturze od 100 do 200 stopni Celsjusza. Mniejsze modele zazwyczaj mają zasilanie elektryczne, modele większe natomiast nierzadko posiadają gazowe ogrzewanie. Samo używanie magla jest proste. Wystarczy tylko podać tkaninę z przodu urządzenia, by obracany walec i element prasujący przemaglowały tkaninę. Ważną informacją jest, że maglowaniu poddaje się tkaniny prosto z prania, kiedy są jeszcze wilgotne, bo sam magiel nie nawilża tkanin w czasie prasowania. Jeżeli maglowaniu poddamy zupełnie suche tkaniny, z dużym prawdopodobieństwem maglowanie nie przyniesie zamierzonego efektu. Istnieją na rynku modele magli bardzo zaawansowanych, które posiadają systemy, mające na celu usunięcie pary.

Dlaczego warto zastosować magiel przemysłowy?

W każdym miejscu użyteczności publicznej, takim, jak np. hotel czy restauracja, czyste firany, zasłony czy obrusy to element zdecydowanie konieczny. Klienci zwracają na niego baczną uwagę, nie ulega również wątpliwości, że czyste wnętrze takiego miejsca przyciąga gości, zachęca ich do skorzystania z usług. Duży hotel z wieloma pokojami wymaga zastosowania dużej ilości pościeli czy firan, a prasowanie ich ręcznie trwałoby bardzo długo. Na szczęście, istnieją magle przemysłowe, które pozwalają na przyspieszenie i znaczące zautomatyzowanie całego procesu. Dlaczego lepiej maglować, niż po prostu wyprasować? Chodzi o ten sam efekt, ale maglowanie zajmie zdecydowanie mniej czasu. Mało kto posiada w prywatnym domu magiel, w firmach jest on jednak zupełnym standardem, z którego warto korzystać. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://gastroprodukt.pl/magiel-przemyslowy