Magia dookoła Angulara2

Dzięki społeczności, która utworzyła się wokół pierwszej wersji Angulara oraz feedbackowi, jaki został przesłany, rozpoczęły się zintensyfikowane prace nad modernizacją frameworka. Projektanci postawili sobie za cel, by Angular2 był bardziej nowoczesny, bardziej wydajny i łatwiejszy do nauczenia niż jego poprzednik.

Idąc tym tropem, chcemy w tym wpisie, przybliżyć tematykę TypeScript oraz Angular CLI. Narzędzia, które pozwolą zoptymalizować pracę nad front-endem aplikacji oraz znacząco przyspieszyć proces developmentu.

TypeScript

TypeScript nie jest jedynym supersetem kompilowanym do JavaScriptu, niemniej jednak, to w nim postanowiono napisać Angular2. Przemawia za tym kilka czynników m.in. silne typowanie, narzędzia wspomagające refaktoryzację czy szereg feature’ów ze standardu ECMAScript (np. klasy, lambdy) dostępnych już dziś. Twórcy poszli za ciosem i pozostawili TypeScript domyślnym językiem do budowania aplikacji opartych o Angular2.

TypeScript to superset języka JavaScript. Dlatego próg wejścia dla osób znających JS jest stosunkowo niski. Nie musimy od razu wykorzystywać pełnej funkcjonalności języka i w miarę nauki wprowadzać kolejne elementy. Bezkolizyjne przejście z JavaScriptu na TypeScript zawdzięczamy unikalnej filozofii projektantów.

W TypeScripcie mamy możliwość silnego typowania. Możemy tworzyć m.in. interfejsy, klasy czy chociażby generyki. Te wszystkie nowości nie są wymagane, ale na dłuższą metę, stanowczo ułatwiają pracę z kodem. W rozbudowanych i długo żyjących aplikacjach możliwość prostej refaktoryzacji czy skorzystania z IntelliSense może być kluczowa.

Angular CLI

Tworzenie aplikacji wymaga także szeregu rutynowych czynności, które można zautomatyzować. Tu z pomocą przychodzi nam Angular CLI. Wydaje się on idealnym narzędziem, by wyręczyć programistów w działaniach, których nie lubią i na które zwykle nie chcą tracić zbyt wiele czasu.

Dedykowany Command-Line Interface pomaga nam od samego początku pracy z Angularem. Za pomocą jednego, prostego polecenia potrafimy wygenerować nowy projekt: ng new my-new-project. Zostaną w nim utworzone wszystkie potrzebne pliki, zainstalowane zostaną zależności oraz dostaniemy w pełni skonfigurowany serwer aplikacji front-endowej. Gdy tworzenie projektu przebiegnie pomyślnie, przechodzimy do nowego projektu i od razu możemy uruchomić wygenerowaną aplikację poprzez komendę ng serve.

Tak przygotowane środowisko stanowi dobrą podstawę do budowania bardziej obszernych aplikacji w Angular2. Wszystkie rutynowe czynności, takie jak tworzenie kolejnych modułów, komponentów czy dyrektyw możemy powierzyć Angular CLI i komendzie ng. Dzięki temu możemy większą uwagę poświęcić samemu frameworkowi czy językowi.



Na koniec, kilka słów na temat wspomnianej wcześniej konferencji WeBB MeetUp, podczas której poruszane są tematy front-endowe i nie tylko. Jest to event dedykowany wybranym działom branży IT, którego cel stanowi analiza nowych technologii i wymiana doświadczeń. 11 maja 2017 roku o godzinie 17.00 będzie miała miejsce już 6. odsłona konferencji. W czasie tej edycji będzie poruszana m.in. tematyka .Neta, Dockera czy tego „Jak spać spokojnie zajmując się front-endem?”. Zwracamy uwagę na to, że uczestnikami WeBB MeetUp są osoby, które stawiają swoje pierwsze kroki w branży IT, jak i Ci, którzy mają już spore doświadczenie. Takie połączenie zawsze daje dobry efekt – dla każdego uczestnika stwarza szansę na poznanie nowego trendu, nabycie praktycznych umiejętności czy uczynienie pracy bardziej efektywną. Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć na stronie wydarzenia www.webbmeetup.com.