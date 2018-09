Mądra kontrola, czyli wspólnie sprawdźcie czas spędzany z telefonem

Psycholodzy, pedagodzy, socjologowie czy lekarze mówią o tym od dawna. A od niedawna wśród samych twórców nowych technologii pojawiają się tendencje "ewangeliczne" (przeczytaj w DI o liście otwartym do Apple)). Wskazują oni, by korzystanie z nowych technologii świadomie kontrolować. Chodzi nie tylko o ograniczenie czasu spędzanego "z elektroniką", ale też o bardziej efektywne i wartościowe zagospodarowanie go. Praktycznym przejawem tego trendu jest wprowadzenie do systemów operacyjnych telefonów funkcji, które pozwalają na kontrolę czasu. Zarówno Apple, jak i Google chętnie podkreślają swoją troskę o rozsądne korzystanie - zwłaszcza przez dzieci - z oferowanych rozwiązań.

Apple

Na wrześniowej (2018) światowej konferencji firmy Apple została zaprezentowana m.in. technologia Screen Time. Wraz z system iOS 12 będzie mogła trafić na wszystkie telefony iPhone od 5s w górę. Jej zadaniem jest pokazywać użytkownikowi statystyki - ile czasu spędził przy telefonie i jak ten czas spożytkował. Można także skorzystać z funkcji App Limits, która przejmuje rolę rodzica mówiącego "Ile już siedzisz na tym Facebooku? Za chwilę zabieram telefon". Zasada jest prosta - użytkownik ustawia dzienny limit na korzystanie z danej aplikacji, a App Limits przypomni, ile czasu pozostało, a po przekroczeniu limitu po prostu wyłączy aplikację. Downtime jest funkcją już bardziej radykalną - w zadanych godzinach można zablokować dostęp do konkretnych aplikacji.

Google

W maju tego roku Google pokazał pakiet funkcji Google Wellbeing. Na telefonach z systemem Android można - podobnie jak w telefonach Apple'a - zobaczyć, ile czasu i w jaki sposób użytkownik spędza przy telefonie. Ciekawostką jest "uzbrojenie" należącego do Google'a YouTube'a w funkcje nie tylko pokazujące czas spędzony na korzystaniu z platformy, ale i proponujące przerwę. Na razie nie ma jeszcze automatycznej blokady, jeśli mimo ostrzeżeń czas zostaje przekroczony...

Nic nowego?

Wcześniej w App Store czy Google Play nie brakowało aplikacji do pobrania na telefon, które spełniały tę samą rolę. Bardzo często osoby, które decydowały się na ich używanie, były nieprzyjemnie zaskoczone - czasem wręcz zszokowane - tym, ile czasu spędzają z telefonem i tym, na co ten czas poświęcają. Screen Time i Well Being wyróżniają się, bo są funkcjami systemowymi. Stanowią element systemu telefonu. Zużywają więc mniej energii niż zewnętrzne aplikacje, nie trzeba też niczego pobierać na telefon.