Macierewicz: Podjęliśmy decyzje o utworzeniu wojsk cybernetycznych. Rząd przeznaczy na to 2 miliardy złotych

– Na polu technologicznym trwa ciągły wyścig zbrojny, nie ma w tym momencie jednostki, która nie byłaby narażona na zagrożenia cybernetyczne. To również kluczowe wyzwanie dla bezpieczeństwa całego państwa. Wojska cybernetyczne Cyber Unit są więc koniecznością – podkreślał szef resortu obrony narodowej. Działania ministerstwa w tym zakresie będą koordynowane z Kancelarią Prezydenta i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a także departamentem ds. wyzwań cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Premiera, którego powołanie zapowiedziała dziś w Krakowie premier Beata Szydło.

W trakcie swojego wystąpienia Antoni Macierewicz przypominał, że ataki cybernetyczne są już dziś codziennością - W Polsce doświadczyliśmy ataków cybernetycznych tuż przed szczytem NATO w Warszawie. Także w tym roku, pod koniec czerwca wirus Petya zadał poważne straty Ukrainie i przedsiębiorstwom ukraińskim. Z kolei w lipcu zaatakowano amerykańskie elektrownie, w tym elektrownie jądrowe. Podczas nielegalnego referendum w Katalonii rosyjscy hakerzy pomogli złamać blokady na serwerach gromadzących głosy, założone przez rząd Hiszpanii. Nasz główny przeciwnik uczynił z informacji swoją najważniejszą broń. Wykorzystywane są wszelkie środki, dzięki którym można zmanipulować opinię publiczną. Całe społeczeństwa mogą być zainfekowane narzędziami propagandowymi – mówił Antoni Macierewicz i dodawał - MON ponosi odpowiedzialność za zapewnienie cyberbezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na poziomie państwowym i nikt nie zwolni nas z tej odpowiedzialności.

Także Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska podkreślała, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów nie tylko jej resortu, ale całego polskiego rządu - Cyfrowe państwo musi być bezpieczne. Jestem przekonana, że dzięki ustawie nad którą teraz pracujemy, Polska będzie krajem bardziej odpornym na ataki i zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni – mówiła w trakcie konferencji CYBERSEC Forum szefowa resortu cyfryzacji.

Działania polskiej administracji państwowej w zakresie cyberbezpieczeństwa są komplementarne z działaniami, jakie w tym zakresie prowadzi Komisja Europejska. – Bezpieczeństwo w sieci jest tak samo istotne, jak poza nią. Narodowe cyber-prawa powinny obowiązywać globalnie, tak jak to jest w przypadku praw niezwiązanych ze sferą cyber. Zespoły szybkiego reagowania powoływane są już w całej Europie. Należy skupić się na odporności, ograniczaniu i obronie – mówił obecny w Krakowie Sir Julian King unijny komisarz ds. bezpieczeństwa.

Odbywające się już po raz trzeci CYBERSEC Forum to dwa dni intensywnych debat, 150 prelegentów i ponad 1000 uczestników z całego świata. Konferencja odbywa się tydzień po Szczycie Cyfrowym UE, który miał miejsce 29 września br. w Tallinie. W stolicy Estonii, szefowie państw i rządów omówili najważniejsze wyzwania cyfrowej przyszłości Europy. Krakowskie wydarzenie jest okazją do kontynuacji tej dyskusji, tym razem w gronie polskich i europejskich decydentów politycznych, a także wiodących ekspertów branży i globalnych liderów sektora prywatnego. Uczestnicy CYBERSEC Forum nie tylko omówią kluczowe wyzwania, ale również sformułują praktyczne i innowacyjne rekomendacje, które będą mogły zostać wdrożone do polityk oraz strategii cyberbezpieczeństwa państw, organizacji międzynarodowych i przedsiębiorstw.