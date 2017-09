Ludzie narażają się na ból po utracie danych i sami są temu winni

Z badania wynika, że zdecydowana większość osób ma świadomość istnienia zagrożeń dla swoich informacji – trzy czwarte respondentów (73%) zgadza się, że cyberprzestępcy stanowią poważne zagrożenie dla ich danych, podczas gdy dwie trzecie badanych (65%) wskazuje na szkodliwe oprogramowanie jako zagrożenie wysokiego ryzyka. Istnieje jednak rozbieżność między obawami o bezpieczeństwo własnych danych a działaniami podejmowanymi (lub niepodejmowanymi) w celu ich zabezpieczenia.

Niepokojące jest to, że tylko około połowa respondentów chroni swoje urządzenia przy pomocy hasła — 53% stosuje hasło do zabezpieczenia smartfona, 42% zabezpiecza w ten sposób tablet, natomiast 48% — komputer. Co więcej, jedna osoba na dziesięć nie robi zupełnie nic, aby chronić swoje dane (19% w przypadku tabletów, 10% w przypadku komputerów i 11% w przypadku smartfonów). Mimo że wiele osób postrzega zagrożenie ze strony cyberprzestępców i szkodliwego oprogramowania jako poważne ryzyko dla swoich danych, tylko około jedna trzecia posiada ogólne rozwiązanie bezpieczeństwa na swoim urządzeniu.

Ponadto istnieje rozbieżność między postrzeganiem przez użytkowników lekkomyślnego zachowania a jego wpływem na ryzyko dotyczące danych. Mniej niż połowa osób (47%) przyznaje, że bezpieczeństwo ich danych może zostać poważnie narażone na skutek własnej nieuwagi. Jednocześnie jeden na pięciu (19%) użytkowników zapytanych o sposób utraty danych w przeszłości przyznał, że usunął je sam przez przypadek. Częściej wskazywaną odpowiedzią była tylko utrata danych w wyniku uszkodzenia urządzenia (23%).

Jeśli chodzi o dane, które są bliskie użytkownikom, zdjęcia i filmy są postrzegane przez wielu jako najcenniejsze i niemożliwe do zastąpienia formy danych przechowywanych na urządzeniach cyfrowych. Jednak największe prawdopodobieństwo utraty takich danych dotyczy smartfonów — 44% respondentów przyznało, że taka sytuacja zdarzyła im się już w przeszłości. To samo spotkało 37% użytkowników komputerów i 30% użytkowników tabletów.

Użytkownicy mogą podjąć wiele prostych działań, które pomogą im zabezpieczyć cenne dane na swoich urządzeniach. Poniżej przykłady takich działań: