Łóżko rehabilitacyjne – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Łóżko rehabilitacyjne – parametry

Parametry techniczne mają ogromny wpływ na komfort i bezpieczeństwo użytkowania łóżka rehabilitacyjnego. Jeśli mówimy o pacjentach obłożnie chorych, którzy całe dnie spędzają w pozycji leżącej, najlepiej wybrać elektryczny model łóżka, który pozwala na regulację wysokości leża oraz pozycji zagłówka. Ogromnym ułatwieniem są także barierki i drabinki, które ułatwiają podciąganie się na łóżku. W zależności od choroby pacjenta, warto pomyśleć o łóżku z dodatkowymi funkcjonalnościami tzw. pozycjami drenażowymi i bocznymi przechyłami. Tego rodzaju pozycje pomagają poprawić przepływ krwi i zmniejszają problemy z układem oddechowym. Istotnym elementem jest także waga użytkownika. Standardowe łóżka posiadają maksymalne obciążenie do 135kg. Dla pacjentów o większej wadze dostępne są specjalne łóżka bariatryczne, których maksymalne obciążenie to 160 – 200kg. Przy wyborze łóżka trzeba zwrócić uwagę na wzrost pacjenta. Standardowa długość leża to 200cm. Istnieją jednak modele z możliwością wydłużenia go o 20cm. Takie łóżka przeznaczone są dla pacjentów wyższych niż 190cm.

Regulowanie łóżka rehabilitacyjnego

Wybierając łóżko rehabilitacyjne warto mieć na uwadze komfort pacjenta oraz komfort opiekuna. Najlepiej jeśli łóżko jest sterowane za pomocą pilota, wówczas pacjent może samodzielnie ustawiać wysokość zagłówka i strefy lędźwi. Sterowanie elektryczne jest płynne i proste. Zazwyczaj łóżka rehabilitacyjne podzielone są na cztery segmenty: ud, podudzia, pleców i głowy. Zakres regulacji łóżka wynosi 40-80cm. Profesjonalne łóżko rehabilitacyjne powinno posiadać kółka antystatyczne z blokadą, które zapewniają bezpieczeństwo i ułatwiają manewrowanie sprzętem. Co ważne, istnieje możliwość wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego. Taką usługę oferuje: https://wypozyczalniaimed.pl/katalog/kategoria/16. Firma posiada modele z barierkami i wysięgnikami. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują łóżka rehabilitacyjnego, ale nie mają środków na kupno nowego modelu, albo o prostu nie czują potrzeby posiadania na własność takiego sprzętu.

Dodatkowe funkcje łóżka rehabilitacyjnego

Bardzo przydatną funkcją łóżka rehabilitacyjnego są boczne barierki, które zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo. Przy wyborze modelu łóżka, warto sprawdzić czy barierki obniżają się poniżej poziomu leża. Łóżko powinno zawierać także trójkątny wysięgnik, który ułatwi pacjentowi zmianę pozycji. Aranżując pomieszczenie dla osoby wymagającej opieki długoterminowej, warto doposażyć łóżko w przydatne szafki i stolik. Wybór łóżka nie powinien być pochopny. Model musi odpowiadać preferencjom pacjenta, bo będzie on w nim spędzał bardzo dużo czasu.