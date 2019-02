Love Scam w Walentynkowym natarciu

Jak działa Love Scam? Wielu singli szuka wielkiej miłości w Internecie. W sieciach społecznościowych i internetowych aplikacjach randkowych szybko kontaktują się z innymi osobami, które także szukają partnera. I tu pojawia się Love Scam: poprzez fałszywe profile użytkowników - często ze zdjęciami przedstawiającymi bardzo ładną kobietę lub mężczyznę - sprawcy nawiązują kontakt z singlami. Gdy zbliżą się do ofiary, to zazwyczaj proszą o drobne wsparcie finansowe, na przykład, aby zapłacić za bilet lotniczy, który umożliwi spotkanie, lub aby móc zapłacić za rzekomo niezbędne leczenie. Jeśli kochankowie zapłacą pieniądze, kwota jest bezpowrotnie stracona. Często przestępcy próbują wyłudzić skany dokumentów, np. paszportów lub dowodów osobistych, aby wykorzystać je do fałszerstw lub wzięcia kredytu.

7 wskazówek, które pozwolą zachować bezpieczeństwo i uniknąć Love Scammingu:

- Nie dokonuj płatności na rzecz nieznajomych: jeśli twoja internetowa miłość prosi o pieniądze, na przykład na bilet lotniczy, wizę lub leczenie, odmów i poszukajcie innego rozwiązania.

- Nie wysyłaj kopii oficjalnych dokumentów: nigdy nie należy wysyłać skanów dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów urzędowych, ponieważ nie będziemy mieli kontroli nad tym, do czego później zostaną wykorzystane.

- Uwaga na szybkie deklaracje miłosne: jeśli po krótkim okresie znajomości, druga strona wyznaje miłość, należy zachować ostrożność.

- Zweryfikuj konto swojej internetowej miłości: sprawdź, od kiedy posiada profil na danym portalu, czy nie ma na nim podejrzanych wpisów od innych osób oraz, czy jej/jego fotografia nie została skopiowana z pierwszej lepszej bazy zdjęć.

- Reaguj szybko: użytkownicy, którzy stali się ofiarami oszustwa miłosnego, powinni natychmiast złożyć skargę do policji, ponieważ oszuści mogą szybko wyczyścić ich konto lub posłużyć się skradzionymi danymi.

- Postaw na dobrą ochronę: rozwiązania antywirusowe z wydajną ochroną w czasie rzeczywistym powinny być częścią podstawowego wyposażenia każdego komputera, smartfona i tabletu.

- Bądź na bieżąco: Oprogramowanie, aplikacje i system operacyjny zainstalowany na komputerze i urządzeniu mobilnym powinny być zawsze aktualne, a wszystkie dostępne aktualizacje powinny być natychmiast zainstalowane. Pozwala to użytkownikom na zamknięcie luk bezpieczeństwa, które przestępcy mogą wykorzystać do ataków.

Źródło: G DATA