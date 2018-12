Londyński konkurs dla polskich startupów

ł.pitch jest najszybciej rozwijającym się projektem LSE Polish Business Society - stowarzyszenia polskich studentów na London School of Economics and Political Science.

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w marcu 2018 roku. Zgłoszenia z pomysłami na startupy nadesłało aż 75 polskich przedsiębiorców. Zwycięzcami zostali Zbigniew Wojna i Robert Kozikowski - założyciele TensorFlight, startupu zmniejszającego koszty dokonywania wyceny nieruchomości poprzez wykorzystanie zdjęć satelitarnych.

Nazwa konkursu, ł.pitch, nawiązuje do postaci pioniera przemysłu naftowego i wynalazcy lampy naftowej, Ignacego Łukasiewicza. Prowadził on również szeroką działalność społeczną i w dużej mierze przyczynił się do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, co współgra z misją przedsięwzięcia, ponieważ organizatorzy chcą, aby startupy wykazały się przede wszystkim innowacyjnością i możliwościami wpłynięcia na sektor biznesowy i gospodarkę, ale również, w miarę możliwości, prospołecznym charakterem.

Tegoroczna edycja jest podzielona na dwa etapy: półfinał i finał. Spośród nadesłanych zgłoszeń 15 najlepszych startupów zostanie zakwalifikowanych do etapu półfinałowego, który odbędzie się 26 stycznia 2019 roku w Warszawie na terenie Startberry, przestrzeni co-workingowej Microsoft. Wydarzenie będzie otwarte dla publiczności. Jury składające się z przedstawicieli funduszy venture capital oraz firm z sektora technologicznego wybierze 5 startupów, które wezmą udział w finale. Ów finał odbędzie się 9 marca 2019 roku w Londynie podczas LSE SU Polish Economic Forum 2019.

Każdy startup zaprezentuje swój pomysł na biznes przed potencjalnymi inwestorami i innymi uczestnikami konferencji. Następnie zostanie oceniony przez jury, które wybierze zwycięzców i wręczy nagrody.

W tym roku zwycięzcy otrzymają m.in. nagrodę pieniężną, pomoc przy rozwoju firmy od specjalistów z Microsoft oraz pakiet opieki prawnej. Przewidziane są także nagrody dla półfinalistów, m.in. miejsce w programie Space3ac Poland Prize z możliwością zdobycia nagrody w wysokości 45 tys. euro (equity-free) oraz opieka prawna dla wybranego startupu, który nie zakwalifikuje się do finału. Finał konkursu będą mogły obejrzeć na żywo setki uczestników Forum, a całe wydarzenie będzie również transmitowane przez kanały internetowe.

Rejestracja do tegorocznej edycji konkursu jest otwarta, a na zgłoszenia organizatorzy czekają do 7 stycznia 2019. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie.

Źródło: Polish Business Society - LSE Students' Union