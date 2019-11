Lokalizator - funkcjonalny i niekonwencjonalny gadżet dla każdego

Jak działa lokalizator notiOne? Lokalizator nie tylko do kluczy.

Lokalizator notiOne to niewielki, praktyczny breloczek, który można przyczepić do kluczy, obroży psa, walizki, plecaka dziecka i wielu innych rzeczy, dzięki czemu możliwe stanie się ich namierzenie nawet z drugiego końca Polski. Urządzenie wykorzystuje technologię Bluetooth i w połączeniu z darmową aplikacją pozwala na szybkie zlokalizowanie ważnych dla nas osób, zwierząt, pojazdów i cennych przedmiotów.

Jak działa lokalizator notiOne?

Aby móc swobodnie korzystać z funkcjonalności lokalizatora notiOne, oprócz samego urządzenia potrzebna jest jeszcze darmowa aplikacja, przeznaczona na smartfony. Dzięki notiOne można:

zlokalizować na mapie w aplikacji aktualne położenie rzeczy, zwierząt lub osób - lokalizator nadaje sygnał, który jest odbierany przez telefon właściciela, lub inne telefony wyposażone w aplikacje współpracujące z systemem.

znaleźć swój smartfon - wystarczy nacisnąć i chwilę przytrzymać lokalizator, a smartfon wyda dźwięk nawet wtedy, kiedy pracuje w wyciszonym trybie;

znaleźć przedmioty znajdujące się w pobliżu - w aplikacji znajduje się specjalna funkcja, której uruchomienie wyzwala sygnał dźwiękowy i świetlny w lokalizatorze.

Lokalizator działa za pośrednictwem bluetooth. Nieprzerwanie wysyła sygnał, który odbierają smartfony z dedykowaną aplikacją, a ta nanosi lokalizację urządzenia na mapę. W ten sposób można z każdego miejsca w Polsce sprawdzić, gdzie znajduje się obiekt, do którego przymocowane zostało urządzenie.

Nowoczesny lokalizator bluetooth posiada wymienną baterię, waży zaledwie 8g i jest kompatybilny zarówno z systemem Android, jak i iOS.

Lokalizator nie tylko do kluczy

Lokalizator bluetooth notiOne ma formę niewielkiego breloczka, dlatego często wykorzystywany jest jako lokalizator do kluczy, które wielu z nas notorycznie gubi w różnych miejscach. Dzięki notiOne można je szybko odnaleźć, a przez to znacznie skrócić czas wyjścia z domu.

Niewielkie rozmiary lokalizatora pozwalają na jego użycie nie tylko jako breloczka do kluczy, ale również jako zawieszki do obroży dla psa - kiedy rozbrykany zwierzak ucieknie, z łatwością będzie można go odnaleźć. Lokalizator przyczepiony do plecaka lub ulubionej zabawki dziecka poprawi bezpieczeństwo malucha, np. w drodze do szkoły, a jeśli urządzenie zostanie umieszczone w samochodzie, pomoże szybko zlokalizować pojazd na dużym parkingu lub w przypadku kradzieży.