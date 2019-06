Lojalność klientów w dobie handlu 4.0

Autorzy raportu „Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019” prześledzili ścieżkę zakupową Polaków i wskaźnik wpływu cyfrowego, czyli to w jaki sposób i jak często na jej poszczególnych etapach wykorzystujemy narzędzia cyfrowe. Wychodzi na to, że handel 4.0 pozwala być bliżej klienta oraz tworzyć oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb.