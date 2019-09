Logowanie do bankowości internetowej po 14 września 2019

14 września zaczyna obowiązywać dyrektywa PSD2. To oznacza, że zmieni się m.in. sposób logowania do bankowości internetowej. Oprócz dotychczasowego wpisania loginu i hasła użytkownik będzie musiał dodatkowo udowodnić swoją tożsamość, np. wpisać kod SMS otrzymany na przypisany do swojego konta numer telefonu.