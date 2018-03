Logistyka w sklepach internetowych w Polsce. Raport za 2017 rok

W badaniu przeprowadzanym dla Furgonetka.pl sprawdzono łącznie 1046 e-sklepów, które podzielono na dwa segmenty. W pierwszym znalazły się małe oraz średnie podmioty, a w drugim tylko duże. Na potrzeby badania przyjęto założenie, że małe i średnie wysyłają do 150 paczek dziennie zaś duże powyżej tej liczby.

Liczba możliwych form dostawy kurierem

Jednym z podstawowych elementów, które zostały przeanalizowane podczas badania, była liczba form dostawy oferowana przez poszczególne sklepy. Wyniki pokazują, że 41% małych i średnich sklepów oferuje tylko jedną formę dostawy kurierem. Pozostałe 59% posiada więcej niż jedną opcję, z czego dwie możliwości proponuje 34% sklepów, trzy 19%, a cztery i więcej 6% wszystkich sprzedawców.

W porównaniu z danymi z grupy dużych podmiotów widać znaczącą różnicę. W tym przypadku aż 88% sklepów posiada więcej niż jedną opcję do wyboru. Głębsza analiza pokazuje, że dwie formy wysyłki posiada w swojej ofercie 28% sklepów, a trzy oraz cztery i więcej - po 25%.

Najpopularniejsze firmy kurierskie

Top 5 najpopularniejszych firm kurierskich w tym zestawieniu wygląda inaczej dla każdej z grup sklepów. Jeśli przyjrzymy się małym i średnim to lista wygląda następująco: Pocztex, DPD/Kurier no name, DHL, UPS i GLS. Trzeba tu zaznaczyć, że 33% sprzedawców nie podaje na stronie nazwy przewoźnika, stąd nazwa “No name”. Gdyby liczyć kuriera “No name” do zestawienia to pod względem popularności pojawia się on na drugim miejscu zaraz za Pocztexem i na równi z DPD.

W dużych sklepach kolejność jest inna. Top 5 firm od najczęściej oferowanych to DPD, Pocztex, DHL, UPS/InPost/Kurier no name oraz Fed-Ex. Tutaj także część sklepów nie informuje jakim kurierem są dostarczane przesyłki. Robi tak jedynie 19%. W tym przypadku kurier “No name” plasuje się na czwartej pozycji wraz z UPS i InPost.

Inne formy odbioru przesyłek

Click&collect to rozwiązanie dosłownie tłumaczone jako “kliknij i odbierz”, które długo utożsamiane było tylko z odbiorem osobistym. Jednak przewoźnicy zauważyli jego rosnącą popularność oraz szansę na ograniczenie kosztów ostatniej mili i zaproponowali swoje dedykowane i bliższe klientom rozwiązania. W Polsce największą popularność zdobyły dwa - Paczkomaty InPost oraz Paczka w Ruchu.

W przypadku małych i średnich sklepów opcję dostawy towaru do Paczkomatu oferuje 45% sprzedawców, a Paczkę w Ruchu 5%. W tej kategorii znów prym wiodą duże sklepy. 79% z nich daje klientowi możliwość wyboru dostawy do Paczkomatów. Z Paczki w Ruchu możemy skorzystać w 38% sklepów. Odbiory osobiste umożliwia 51% małych i średnich podmiotów, ale już tylko 36% dużych. Powodem tej ostatniej różnicy może być między innymi model logistyczny. Jeśli sklep korzysta z zewnętrznych rozwiązań magazynowych, to dostarczenie go do placówki w celu odbioru może wiązać się z dodatkowymi kosztami, których sprzedawcy chcą uniknąć.

Koszty dostawy

Średnio za paczkę przepłaconą w małych i średnich sklepach klient musi zapłacić 14,90 zł, za pobraniem (COD) nieco więcej - 19,91 zł. W przypadku dużych e-sklepów koszty są zdecydowanie niższe, gdyż paczka z góry opłaconym towarem wiąże się z koniecznością zapłaty za wysyłkę 11,57 zł, a dostawa z płatnością przy odbiorze to koszt 16,28 zł. W obu przypadkach dopłata do COD to około 5 zł. Różnica wynika w dużej mierze z opłat za obsługę pobrania nakładanych przez firmę kurierską.

Warto tu zauważyć, że według dostępnych informacji w Polsce wysyłka za pobraniem może stanowić nawet ponad 30% wszystkich nadawanych przy pomocy kuriera paczek. To najwyższy taki wskaźnik w Europie. Jednym z najważniejszych powodów tej niezwykłej popularności jest większe odczuwalne bezpieczeństwo niż przy przedpłacie na nieznane konto. Przynajmniej jedną opcję wysyłek pobraniowych posiada 86% małych i średnich sklepów i 63% dużych.

Darmowa dostawa pojawia się w 44% sklepów małych i średnich. W przypadku podmiotów dużych dostawę bez kosztów wysyłki deklaruje 54% przedsiębiorstw. Uśredniając cenę, od której kupujący może skorzystać z tej opcji, w przypadku pierwszej grupy jest to 323 zł, zaś w przypadku drugiej 216 zł.

2017 kontra 2016

Pierwszy raport dotyczący tych samych aspektów został opublikowany w lutym 2016 roku. Przez ten czas nastąpiło kilka zmian. Najważniejszą z nich jest zniknięcie z rynku 36% badanych sklepów. Powodów tego stanu rzeczy może być bardzo wiele. Najbardziej prawdopodobny jest ten, że niska bariera wejścia w e-commerce ułatwia powstawanie wielu nowych sklepów, którym później trudno jest znaleźć klientów i wypracować rentowność. Liczba form dostawy w przypadku małych oraz średnich sklepów praktycznie nie uległa modyfikacjom. W większych firmach zmiany są bardziej widoczne. O 8% zwiększyła się liczba tych, w których jest dostępna tylko jedna forma dostawy kurierem, a o 9% spadł odsetek tych, w których są cztery lub więcej możliwości doręczenia zamówienia.

Top 5 firm kurierskich nie zmienił się w przypadku małych i średnich e-sklepów. Widać za to zmiany w drugim badanym segmencie. W 2017 roku na pierwszą pozycję wysunęło się DPD, wyprzedzając Pocztex. W zestawieniu pojawia się także DHL, który w 2016 roku nie trafił do pierwszej piątki najlepszych firm. Największe zmiany można zaobserwować przy analizie paczek wysyłanych za pobraniem. Aż o 46% wzrosła liczba małych i średnich sklepów oferujących ten rodzaj dostawy, a w przypadku dużych zmalała ona o 20%.

Jeśli zaś chodzi o średnie ceny dostawy można zauważyć tylko nieznaczne różnice. Koszt wysyłki przy przedpłacie zwiększył się o niecałe 2 zł w segmencie małych i średnich przedsiębiorców, u dużych kwota ta wzrosła o 0,95 zł. Interesujące zmiany zaszły w darmowych dostawach. W 2017 roku aż 16% małych i średnich przedsiębiorców wprowadziło tę opcję przy czym 15% dużych z niej zrezygnowało.

