Logistyka 2018, czyli kto i jak dowozi

Dla klientów, a w efekcie dla tempa wzrostu całego e-commerce, kluczowa jest terminowość i szybkość doręczenia przesyłki do odbiorcy. Jest większa szansa, że klient będzie lojalny, gdy jego przesyłka dotrze na czas, najlepiej już na drugi dzień. Czy rynek logistyki jest na to gotów? Jak wpasowuje się w rosnące wymagania polskich konsumentów A.D 2018?

Wymagający klienci

Klienci wymagają od sprzedawców oferty coraz bardziej różnorodnej pod względem dostępnych firm oraz cen przewozu. W porównaniu do poprzednich lat, o około połowę zmalała liczba sklepów oferujących tylko jeden sposób dostawy - wyniosła niecałe 5% Jak wynika z analiz platformy Shoper, w latach 2016-17 dostępnych w e-sklepach były zazwyczaj 2-3 metody, a w lipcu 2018 już 3-4. Rekordziści - których od ubiegłego roku wyraźnie przybyło - potrafią zaoferować nawet po kilkanaście opcji dostawy.

Najpopularniejsze metody wg klientów

Ponad połowa klientów decyduje się na zamówienie za pomocą kuriera. Listy polecone i paczkomaty wybiera po ok. 19% klientów. Z kolei co dwudziesty użytkownik sklepu swoje zakupy odbiera osobiście. Prawie co piąty klient szuka możliwości dostarczenia towaru do pobliskiego paczkomatu.

Co z e-sklepami?

Preferencje klientów nie pokrywają się do końca z ofertą e-sklepów. Mimo tego, że możliwości się zmieniają, zaledwie co trzeci sprzedawca proponuje wysyłkę kurierem. Warto przy tym zaznaczyć, że liczba sklepów, które tę opcję udostępniają, systematycznie rośnie w ostatnich dwóch latach. Drugim najczęściej oferowanym sposobem jest odbiór osobisty spotykany w prawie ¼ witryn. Co piąty sklep daje możliwość wysyłki produktów listem i w 15% do dyspozycji są paczkomaty.

Najwięksi przewoźnicy

O pierwszeństwo w popularności wśród wybieranych dostawców przesyłek walczą Poczta Polska oraz Paczkomaty. Państwowy monopolista/ gigant z wynikiem 27,2% o prawie 3 punkty wyprzedza Paczkomaty, a o 8 najpopularniejszą firmą kurierską. Mowa o DPD, które pozostając od lat w czołówce, w tym roku ponad 2,5-krotnie dystansuje swojego najbliższego bezpośredniego konkurenta w przewozach kurierskich, GLS.

Źródło: Shoper