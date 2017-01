Lodówka podłączona do internetu świadkiem podczas rozprawy?

Mark Stokes, szef działu odpowiedzialnego za śledztwa z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, w rozmowie z Times, potwierdził że oficerowie będą zbierać informacje z urządzeń IoT. Przyznał także, że jest to przyszłość jeżeli chodzi o sposób prowadzenia śledztwa. Ponieważ już niedługo urządzenia podłączone do sieci zagoszczą w niemal wszystkich domach. Pokażą w jakich godzinach domownicy byli w domu, ale także dostarczą danych, kiedy został np. okradziony. Najbardziej zaawansowane mogą nawet zrobić zdjęcie przestępcy.

Wiele urządzeń IoT posiada czujniki wykrywające ruch, co również może być przydatne dla śledczych. Nowoczesne dzwonki do drzwi mogą poinformować właściciela mieszkania, że ktoś dzwonił do jego drzwi. W przypadku internetu rzeczy, taki dzwonek będzie mógł może nawet śledzić poczynania złodzieja i poinformuje policję o włamaniu. Także w przypadku popełnienia zbrodni, ilość danych jakie będą zbierać urządzenia może być wystarczająca do wskazania podejrzanego o zabójstwo.

Z drugiej strony rodzi to także pewne problemy, choćby z dostępem do zaszyfrowanych plików. Producenci sprzętu obecnie nie dbają wystarczająco o poziom zabezpieczeń swoich urządzeń, w związku z tym pobranie z ich pamięci wewnętrznej niezbędnego materiału dowodowego nie stanowić zbyt dużego problemu dla laboratorium śledczego. Ta sytuacja może z czasem się zmienić, czy to w związku z polityką firm, oczekiwaniami klientów czy też np. regulacjami różnych instytucji.

Tak było m.in. w przypadku sprawy z głośnikiem Amazon Echo, który był świadkiem przestępstwa. Interakcja z urządzeniem jest rozpoczynana po wywołaniu asystenta jego nazwą - „Alexa”, mimo to organy śledcze podejrzewały, że może ono nagrywać dźwięki z otoczenia także w stanie spoczynku. Tymczasem producent odmówił wydania pewnych danych policji, gdyż zdaniem firmy nakaz był sformułowany zbyt szeroko.

Urządzenia podłączane do internetu coraz częściej będą pojawiały się w naszych domach. Firma Samsung w najbliższym czasie udostępni do sprzedaży np. Family Hub Fridge, które są wstanie w każdej chwili przekazać obraz z wnętrza lodówki. Ma to pomóc osobom będącym na zakupach, pokazując jakich produktów aktualnie brakuje. W prezentacji przed konferencją Consumer Electronics Show 2017 (CES) LG przekazało informację, że wszystkie nowo wyprodukowane sprzęty gospodarstwa domowego tej firmy zostaną podłączone poprzez Wi-Fi do chmury. Ciekawe czy firmy te przewidują współpracę z organami śledczymi w przypadku popełnienia zbrodni lub przestępstwa w pobliżu tych urządzeń.

Poniżej zapis z prezentacji LG podczas konferencji CES 2017 w Las Vegas, z 4 stycznia 2017 r. Część dotycząca urządzeń domowych zaczyna się w 59 minucie wideo.