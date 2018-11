Listopad intensywnym miesiącem dla polskiego sektora kosmicznego

Po pierwsze w listopadzie obchodzimy rocznicę przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od tego czasu coraz więcej polskich firm oraz jednostek badawczych i naukowych bierze udział w ważnych międzynarodowych misjach, co zaznacza Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Poza tym listopad 2018 r. upłynie pod znakiem istotnych wydarzeń dla polskiego przemysłu kosmicznego.

19 listopada 2018 r. na rakiecie Falcon 9 firmy SpaceX z Kalifornii na orbitę okołoziemską mają zostać wyniesione satelity PW-Sat2 i ICEYE-X2. PW-Sat2, opracowany i skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej, to satelita klasy CubeSat o wadze około 2 kg. Jego zadaniem ma być testowanie usuwania z orbity niedziałających obiektów (tzw. deorbitacja satelitów pod koniec ich „życia”, tak aby nie stały się śmieciami kosmicznymi). ICEYE-X2 to zaś satelita do obserwacji Ziemi zaprojektowany przez fińską spółkę ICEYE działającą również w Polsce. Satelita o masie około 85 kg ma dostarczać zobrazowania radarowe powierzchni naszej planety i będzie częścią konstelacji, która do końca 2020 r. ma liczyć 18 obiektów. Na rakiecie Falcon 9 będzie też wyniesiony satelita ESEO/S-50 zrealizowany w ramach programu edukacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej, dla którego system telekomunikacyjny został przygotowany w znacznej mierze na Politechnice Wrocławskiej.

26 listopada 2018 r. natomiast ma mieć miejsce lądowanie na Marsie sondy InSight wysłanej przez NASA. Na jej pokładzie znajduje się urządzenie penetrujące grunt marsjański, którego mechanizm został opracowany i wykonany w Polsce przez firmę Astronika we współpracy z kilkunastoma firmami i polskimi ośrodkami badawczymi. To pierwszy kompletny mechanizm dostarczony przez krajowy przemysł na tak istotną amerykańską misję.

Również w drugiej połowie listopada 2018 r. na poligonie w Drawsku planowane jest wystrzelenie na wysokość 15 km prototypu rakiety suborbitalnej przygotowanej przez polskie przedsiębiorstwo SpaceForest. To jedna z 2 rakiet konstruowanych w Polsce, która w przyszłości podczas lotów do granicy kosmosu może umożliwiać testowanie technologii i prowadzenie badań w stanie mikrograwitacji.

Listopad będzie też kolejnym intensywnym miesiącem dla specjalistów pracujących w Polskiej Agencji Kosmicznej. Dobiegają końca negocjacje prowadzone przez agencję w sprawie dołączenia Polski do Europejskiego Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking). Członkostwo naszego kraju w konsorcjum umożliwi rodzimym podmiotom udział w przedsięwzięciach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których budżet w bieżącej perspektywie finansowej wyniesie prawie 100 mln euro. Agencja finalizuje również prace nad analizą wyników badania ankietowego dotyczącego zapotrzebowania polskiej administracji publicznej na wykorzystanie danych satelitarnych, która posłuży do przygotowania programu szkoleń dla administracji publicznej w 2019 r.

Jeszcze więcej wydarzeń w listopadzie

Listopadowym wydarzeniom krajowego sektora kosmicznego towarzyszyć będzie kampania informacyjna pod hasłem „Poland in Space – kosmiczny listopad” realizowana przez podmioty odpowiadające za poszczególne projekty i wspierana przez Polską Agencję Kosmiczną oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Przedstawiamy kalendarz aktywności związanych z „kosmicznym” listopadem:

19 listopada 2018 r. w Politechnice Warszawskiej będzie miało miejsce wydarzenie związane z wyniesieniem studenckiego satelity PW-Sat2.

26 listopada 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się wydarzenie związane z lądowaniem na Marsie sondy InSight z mechanizmem penetrującym opracowanym przez firmę Astronika, zorganizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Kosmicznej.

27 listopada 2018 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym zorganizowana zostanie konferencja poświęcona projektowi „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”, podczas której Polska Agencja Kosmiczna przedstawi wnioski z analizy wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskiej administracji publicznej na temat wykorzystywania przez nią danych satelitarnych w pracach urzędowych.

20 listopada 2018 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie zorganizuje Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń kosmiczna w programie Horyzont 2020, w którym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej oraz koordynatorzy i realizatorzy projektów programów ramowych w obszarze SPACE.

23 listopada 2018 r. w ramach europejskiego cyklu ESA Space Talks promującego eksplorację kosmosu w społeczeństwie planowana jest we Wrocławiu debata organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego i firmę Scanway.

Również 23 listopada 2018 r. w Trójmieście ma zostać zorganizowana konferencja pod hasłem „My Space Love Story” poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości podróży kosmicznych, w której weźmie udział generał Mirosław Hermaszewski i pięciu innych astronautów.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna