Lista podejrzanych sklepów internetowych. Sprawdź zanim zrobisz zakupy!

Wiele domen na jednym serwerze . Oszuści tworzą jeden szablon fałszywego e-sklepu, a następnie publikują go na wielu stronach internetowych zmieniając jedynie nazwę sklepu. Wiele z nich działa kilka dni albo nawet jeden dzień (są aktywowane oraz wyłączane tego samego dnia). Każdy taki e-sklep ma na celu wyłudzić dane oraz pieniądze.

Jak największe zasięgi. Kupowanie reklam na Facebooku czy Google pozycjonuje wysoko stronę, która wyświetli się na pierwszym miejscu w przeglądarce. Dzięki temu oszuści docierają do ogromnej liczby odbiorców, których interesuje dany asortyment. Wykorzystują w ten sposób zaufanie jakim darzymy media społecznościowe, ponieważ uważamy, że selekcjonują one pojawiające się w reklamach oszustwa. Nic bardziej mylnego. Niestety, często zgłoszenie strony, czy posty opublikowane przez oszusta okazują się nie być skuteczne - jest to uznawane przez serwis jako bezzasadne (nienaruszające standardów społeczności i kampanii reklamowych).