Lider programów MBA – 19 lat doświadczenia Master of Business Administration w 8 miastach w Polsce

Studia MBA w WSB doceniane są w rankingach i przez samych absolwentów

Aż 8 programów MBA realizowanych przez WSB zostało wyróżnionych w ubiegłorocznym rankingu „Perspektyw”. Dodatkowo dwa z nich (MBA w Toruniu i w Gdańsku) znalazły się w 2016 r. w zestawieniu 10 najciekawszych programów MBA w Polsce według rankingu „Home&Market”. Równie dobrze programy MBA w WSB oceniają sami absolwenci. Średnia ocena (w skali pięciopunktowej) to 4,29 – tak wynika z badania opinii z 2018 r. przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia wśród osób, które uzyskały tytuł Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej. Studenci i absolwenci MBA szczególnie cenią sobie obsługę słuchaczy – średnia ocena w tym przypadku to 4,72. Niemal na tym samym poziomie oceniany jest również poziom rekrutacji (4,71). Szczegółowe statystyki znajdują się na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-wsb/korzysci-dla-ciebie.

9 na 10 absolwentów poleciłoby studia MBA w WSB

O wysokim poziomie zajęć i pozycji lidera w wielu aspektach świadczy też fakt, że według przeprowadzonych w 2018 r. Badań Atrybutów Marki, 9 na 10 absolwentów poleciłoby innej osobie studia w WSB. Dodatkowo Wyższa Szkoła Bankowa już od 19 lat prowadzi studia MBA i współpracuje z zagranicznymi partnerami, którzy mają duży wpływ na program studiów. Kadrę WSB stanowią praktycy doskonale przygotowani do przekazywania wiedzy i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Nie dziwi więc zatem, że studia MBA w WSB cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem.