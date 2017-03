Lex Superior: UOKiK postawił spółce zarzuty. Będzie przełom w zwalczaniu antypirackich nadużyć?

Agresywne rozsyłanie pism z wezwaniami do zapłaty za piractwo można potraktować jako naruszenie praw konsumentów. UOKiK od dawna przyglądał się firmie Lex Superior ale teraz wiele wskazuje na to, że urząd może pójść dalej i nawet nałożyć karę na spółkę. To byłoby przełomowe wydarzenie.