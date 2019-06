"Let’s Fintech" świętuje pierwsze urodziny

W trakcie pierwszego roku działalności „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” do programu zgłosiło się ponad 300 startupów. Ponad 1/3 zgłoszeń pochodziła z zagranicy. 150 firm miało możliwość zaprezentowania swojej technologii przed dedykowanym zespołem ekspertów. Aby wybrać pomysły, które najlepiej odpowiadają potrzebom banku i jego klientów, w ciągu roku przeprowadzono ponad 250 godzin warsztatów z jednostkami biznesowymi. W efekcie wdrożonych zostało dziesięć rozwiązań, z których już dziś korzystają zarówno klienci banku, pracownicy, jak i cały sektor bankowy.

W gronie twórców tych projektów znalazła się polsko-brytyjska spółka Coinfirm. Wspólnie z PKO Bankiem Polskim odpowiada ona za wdrożenie technologii blockchain w europejskiej bankowości umożliwiające weryfikację autentyczności cyfrowych dokumentów. Z kolei rozwiązanie TuPrawnik, udostępnione klientom z sektora MŚP, pozwala na kompleksową i całkowicie zdalną konsultację prawną u jednego z wielu specjalistów. Natomiast zastosowanie pomysłu Quantum.CX, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy uśmiechów doradców i klientów, pomaga w podnoszeniu jakości obsługi w oddziałach.

Ku przyszłości

Zespół Let’s Fintech stale prowadzi prace nad nowymi, innowacyjnymi projektami. Cyfrowe zawieranie umów, wykorzystanie biometrii behawioralnej, analiza danych mobilnych pozwalająca na ustalenie optymalnej lokalizacji placówek, czy nowe zastosowania technologii blockchain – to tylko część z rozwiązań, nad którymi obecnie pracujei.

Stały wzrost liczby młodych firm, które chcą współtworzyć nowe rozwiązania w ramach platformy rozwoju innowacji to jeden z powodów, dla których dotychczasowe środowisko technologiczne „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” zostanie wzmocnione nową technologią. Współpraca z Operatorem Chmury Krajowej, firmą rozwijającą usługi związane z cyfrowym przetwarzaniem i przechowywaniem danych, pozwoli na udostępnienie zaawansowanych usług chmurowych wszystkim firmom realizującym wdrożenia technologiczne w ramach platformy.

Wsparcie innowacji

Szansę na nawiązanie współpracy z „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” ma każda firma, oferująca nowatorskie podejście do tradycyjnej bankowości. Startup, który zdecyduje rozwijać się pod skrzydłami największego banku w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, przechodzi indywidualny proces rekrutacji. W momencie rozpoczęcia współpracy startup otrzymuje dedykowany zespół projektowy, który kompleksowo wspiera go we wdrożeniu rozwiązania w banku od strony merytorycznej, IT oraz biznesu.

