Lepszy zasięg w turystycznych miejscowościach

Z każdym rokiem rośnie ilość danych przesyłanych przez sieć komórkową Orange Polska. W 2018 roku było to ok. 50% więcej. Szczególnie chętnie przesyłamy pliki wideo - to już ponad połowa z przesyłanych danych. Przykładowo w ubiegłym roku, w drugiej połowie lipca klienci sieci przesłali w niektórych nadbałtyckich regionach nawet cztery razy więcej danych niż w tym samym miejscu poza sezonem.

W tym roku potrzeby klientów mogą być jeszcze większe, dlatego operator rozbudował pojemność sieci 4G LTE w popularnych miejscowościach wypoczynkowych o średnio 78%. Oznacza to, że korzystający z niej odczują poprawę jakości, tym większą z im lepszego urządzenia korzystają.

Nad Bałtykiem plażowicze skorzystają ze wzmocnionej sieci mobilnej m.in. w Krynicy Morskiej, Stegnie, Sztutowie, Darłowie, Kołobrzegu, Dziwnowie, Międzyzdrojach i Świnoujściu. Inwestycje na półwyspie helskim i w powiecie węgorzewskim przeprowadzono w ubiegłym roku. Natomiast na Kaszubach sieć została wzmocniona w Kartuzach, Brodnicy Górnej, Kościerzynie i Skórzewie. Prace na Mazurach toczyły się w miejscowościach Gołdap, Giżycko, Mikołajki, Piecki, Ruciane-Nida i Kruklanki. Z kolei miłośnicy górskich wędrówek zauważą zmiany w największym stopniu w okolicach Nowego Targu, Szklarskiej Poręby, Piechowic, Zakopanego, Starego Sącza, Bukowiny Tatrzańskiej, Poronina i w dużej części Kotliny Kłodzkiej.

Źródło: Orange Polska