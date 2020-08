łazienka w stylu marynistycznym

Granatowo-biały duet

Podstawą do zaaranżowania łazienki w stylu marynistycznym są dwa kolory, bazowe, będące tłem dla morskiego krajobrazu. To mocny granat, który alternatywnie może zastąpić błękit lub kilka odcieni niebieskiego, uzupełniających się i harmonizujących. Rozjaśniającą barwą jest biel, tworząca kontrastową kompozycję z granatem. To kolory, które możemy skojarzyć z morzem i spienionymi falami, a także niebem skąpanym w wodzie. Bazowe barwy nie pozostają jednak bez kolorów im towarzyszących, pojawiających się na dodatkach i akcesoriach. Często jest to kolor żółty, symbolizujący słońce i jeszcze mocniej podkreślający marynistyczny charakter wnętrza. Bardzo dobrze sprawdza się też czerwień, nawiązująca do marynarskiego munduru. Idealnym dopełnieniem całości będzie kolor drewna, kojarzący się z pokładem statku lub jachtu.

W naturalnych materiałach

Styl marine to też bliskość natury. Urządzoną w nim łazienkę warto wyposażyć w elementy z naturalnych materiałów. Fronty szafek niech mają kolor drewna, które również może ujawniać swoją obecność, np. na skrzynkach przeznaczonych do przechowywania kosmetyków i akcesoriów. Równie dobrze prezentować się będą wiklinowe kosze oraz dekoracyjne poduszki z lnu ozdobione marynarskimi wzorami. Możesz je ułożyć np. na parapecie, jeżeli masz okno w łazience, na krześle lub pufie. Nad umywalką niech zawiśnie lustro w czarnej ramie, na parcianym sznurku. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to w stylu marynistycznym bardzo dobrze odnajdują się metalowe klosze, żarówki na sznurkach i kinkiety nawiązujące do lamp pokładowych.

Niczym na pokładzie klimatycznego statku

W łazience inspirowanej marynarskim klimatem bardzo dobrze sprawdzają się klasyczne rozwiązania, dlatego też możesz zdecydować się np. na umywalkę na postumencie. Jeżeli zależy Ci na dodatkowym miejscu do przechowywania, niech będzie to umywalka nablatowa o zaokrąglonym kształcie. Uzupełnij ją o czarną lub złotą armaturę. Wybierz wannę wolnostojącą lub prostokątną, którą dodatkowo ozdobisz wykorzystując płytki ceramiczne w formie mozaiki. Dobrym wyborem będzie też kabina prysznicowa, np. z czarnymi profilami, która współgra kolorystycznie z armaturą. W przypadku mebli postaw na biel lub kolor drewna. Przy dominującej bieli na ścianach ciekawie prezentować się będą fronty szafek w kolorze niebieskim.

Jeżeli chcesz jeszcze wyraźniej zaakcentować styl marynistyczny w łazience, to udekoruj ściany obrazami z nadmorskimi krajobrazami, latarniami morskimi i statkami, a dodatkowym oświetleniem mogą być świece w latarenkach.