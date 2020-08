Łazienka dla dzieci - na co zwrócić szczególną uwagę?

Dla dzieci wanna czy prysznic?

Jest to jeden z podstawowych dylematów rodziców. Wanna wydaje się bardziej praktyczna, ułatwia kąpiel młodszego dziecka. Możemy napełnić ją wodą i pozwolić maluchowi na chwilę zabawy. W wannie wykąpiemy już kilkumiesięczne dziecko, korzystając z odpowiedniego leżaka kąpielowego. Problem może pojawić się u nieco starszych dzieci. Wysokie wejście do wanny jest nierzadko utrudnieniem, a także może być niebezpieczne, zwiększa ryzyko potknięcia i poślizgnięcia. Wtedy prysznic, szczególnie walk-in staje się tym lepszym rozwiązaniem. Jeżeli to możliwe, w łazience niech pojawią się zarówno prysznic, jak też wanna. W przypadku małego metrażu możemy zdecydować się na wannę, przy której w późniejszym czasie stanie drabinka, ułatwiająca wchodzenie. Jeżeli wybieramy prysznic, to najlepiej bez brodzika, ułatwi to kąpiel młodszego dziecka.

Bezpieczne, antypoślizgowe powierzchnie

Czasem niemożliwe jest dopilnowanie dziecka, aby nosiło skarpetki czy buty w domu. Po kąpieli mokrymi stopami staje na płytkach, co jest związane z ryzykiem poślizgnięcia, a nawet upadku. Maluchy są mniej świadome niebezpieczeństwa, tym samym są mniej uważne i bardziej odważne w działaniu. Z tego powodu na powierzchni podłogi powinny pojawić się płytki antypoślizgowe, są one oznaczone symbolami od R9 do R13. Dobrym wyborem będą płytki z wklęsłymi elementami prostoliniowymi i ryflami. Dodatkowo pod prysznicem układamy gumową matę antypoślizgową, która przyda się też w wannie.

Na odpowiedniej wysokości

Kiedy dziecko dorasta i staje się coraz bardziej samodzielne, powinniśmy pozwolić mu na wykonywanie samemu coraz więcej czynności. Mycie zębów czy też rąk nie powinno być dla niego utrudnieniem, podobnie jak korzystanie z toalety. Możemy ceramikę zawiesić na niższej wysokości, co na pewno ułatwi dziecku wykonywanie podstawowych czynności higienicznych. Trzeba jednak pamiętać, że z każdym kolejnym rokiem maluch jest coraz większy, aż wreszcie osiąga wzrost dorosłego człowieka. Taka łazienka z nisko zawieszonymi sanitariami przestaje być praktyczna. Można więc skorzystać z drabinki i specjalnych podwyższeń. Wybieramy te lekkie, aby dziecko mogło samodzielnie przenosić je tam, gdzie aktualnie jest mu potrzebne. Przy umywalce i strefie kąpielowej zawieśmy na ścianie dodatkowy uchwyt na ręcznik na niższej wysokości, potem możemy zmienić jego położenie i zawiesić wyżej. Niech będą kolory, z motywem dziecięcym, co na pewno ucieszy malucha.

Czy w łazience lub kuchni po przyjściu na świat dziecka potrzebne są duże rewolucje i zmiany? Czasem wystarczy kilka modyfikacji, innym razem warto jest postawić na większy remont, szczególnie jeżeli chodzi o łazienkowe płytki na podłodze lub płytki podłogowe do kuchni.