Laptopy VAIO - powrót jednego z najlepszych laptopów na rynku!

Laptop VAIO SX14 – biznesowy laptop najnowszej generacji

VAIO SX14 to propozycja komputera z 14-calowym ekranem, który idealnie sprawdzi się w biznesie. Jest wszechstronny, szybki, a przy tym elegancko się prezentuje. Można go dostać w jednym z trzech kolorów: czarnym, miedzianym i srebrnym. Ten laptop VAIO jest dostępny w dwóch wersjach, które różnią się wielkością pamięci SSD, rodzajem procesora i wielkością pamięci RAM, co obrazuje poniższa tabelka.

W konstrukcji tego sprzętu została zastosowana technologia TruePerformance, która pozwala w pełni zoptymalizować wydajność procesorów Intel Core (i5 i i7). Dzięki temu, laptopy VAIO doskonale radzą sobie z dużym obciążeniem i wielogodzinną pracą, a przy tym są bardzo wydajne. Istotną zaletą sprzętu, z punktu widzenia pracy biznesowej, jest wyposażenie we wszystkie najpotrzebniejsze wejścia: SD, HDMI, SD, USB Type-C i USB 3.1 lub LAN i WLAN, SX14. To wygodne rozwiązanie, które pozwala uniknąć konieczności posiadania przy sobie różnego rodzaju przejściówek, np. w sali konferencyjnej czy w podróży.

Czas pracy modelu to aż 8,5 h! Tym samym, można przez cały dzień pracować poza biurem, nie martwiąc się przy tym o dostępność gniazdek sieciowych. Komputer odblokowuje się za pomocą czytnika linii papilarnych. To doskonałe zabezpieczenie danych przed dostępem niepowołanych osób. Przy dłuższej pracy, świetnie sprawdzi się klawiatura, która dzięki odpowiednim zawiasom, jest delikatnie pochylona i podświetlona. Zatem pisanie długich tekstów, nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych, nie będzie już problemem.

Warto zwrócić uwagę na doskonałą jakość wykonania komputera VAIO SX14, (model można dostać tutaj: https://scentre.pl/shop/category/list?kategoria=vaio). Model został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze detale i wykonany z włókna węglowego i aluminium. Jest przy tym niesamowicie lekki – waży zaledwie 999 gramów! To wszystko powoduje, że jest ergonomiczny, a używanie go to czysta przyjemność. Co ważne, sprzęt jest nie tylko solidny, ale też elegancko się prezentuje, pozostawiając konkurencję daleko w tyle.

VAIO A12 – doskonałe połączenie laptopa i tabletu

Osobom, które poszukują urządzenia, które doskonale łączy w sobie funkcjonalności laptopa i ergonomiczność tabletu, przypadnie do gustu VAIO A12, z ekranem dotykowym 12,5 cali i rysikiem w zestawie. Sprzęt został wyposażony w wydajne podzespoły i ekran dotykowy ze wsparciem dla cyfrowego pióra. Można go dostać w dwóch wersjach, nieznacznie różniących się parametrami.

Praca na komputerze VAIO A12 jest niezwykle komfortowa. Wszystko dzięki zastosowaniu dokującej stacji magnetycznej, która bez większego wysiłku jest w stanie poprowadzić urządzenie do odpowiedniej pozycji. Obydwie części, z których składa się sprzęt, zatrzaskują się po jednym kliknięciu. To powoduje, że przejście z tabletu na laptopa i odwrotnie zajmuje dosłownie chwilę. VAIO A12 został wykonany z włókna węglowego i aluminium. Projekt, przygotowany z dbałością o najdrobniejsze detale, zachwyca precyzją wykonania, a elegancki wygląd sprawia, że sprzęt wyróżnia się na tle innych, tego typu urządzeń.

Laptop VAIO A12 świetnie sprawdzi się w pracy, również poza biurem, a to za sprawą żywotnej baterii, która umożliwia pracę aż do 7,5 h, bez konieczności podłączania sprzętu do prądu. Tym samym, całodzienna praca poza biurem, nie będzie już żadnym problemem. Osoby, które będą używać urządzenia do potrzeb biznesowych, z pewnością ucieszą również się z funkcji odblokowywania sprzętu za pomocą odcisku palca lub twarzy. Takie rozwiązanie, to gwarancja bezpieczeństwa zgromadzonych na sprzęcie danych.

Opisywany model jest bardzo lekki. Waży zaledwie 1,115 gramów! Doskonale leży w dłoniach i bez problemu zmieści się do bagażu podręcznego. Dostępność wszelkiego rodzaju portów, np. LAN, USB 3.1 czy HDMI sprawia, że sprzęt jest wszechstronny, bez konieczności sięgania po przejściówki. Z kolei wbudowany moduł 4G to udogodnienie, dzięki któremu można korzystać z Internetu z dowolnego miejsca. Wystarczy włożyć odpowiednią kartę microSIM i gotowe!