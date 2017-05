Laptop Microsoft dla edukacji. Mini soundbar. Przegląd #sprzęt

ART AS-B30 to nowe urządzenie typu mini soundbar (głośnik w formie listwy) do małego telewizora czy monitora komputerowego, pozwalające na odtwarzanie dźwięków oraz prowadzenie rozmów telefonicznych (urządzenie ma mikrofon). Ze względu na małe rozmiary jest to urządzenie przenośne, które może być zasilane zarówno z sieci, jak i akumulatora (źródło: materiał prasowy firmy ART).

Microsoft wprowadza nowe komputery PC z systemem Windows 10 (zoptymalizowanym pod kątem bezpieczeństwa i wydajności i skierowanym do nauczycieli i uczniów). Surface Laptop, notebook łączący elegancję i wygodę z wydajnością. Przykładowe rozwiązania to 14,5 godziny ciągłej pracy na jednym ładowaniu, ekran PixelSense 13,5”, wyspowa klawiatura z tkaniną Alcantara zapewniająca cichą i szybką pracę klawiszy czy cztery kolory (platyna, złoty grafit, bordo oraz kobaltowy niebieski). Obecnie trwa przedsprzedaż, a do sprzedaży urządzenie wejdzie 15 czerwca (źródło: materiał prasowy firmy Microsoft).

Projektory marki EPSON wchodzą do oferty firmy ViDiS. Projektory, jako jedyne urządzenia w technologii 3LCD, skierowane są do biznesu i edukacji. Będą one zestawiane z ekranami i tablicami interaktywnymi (źródło: materiał prasowy firmy ViDiS).

W lipcu na rynku pojawi się nowe rozwiązanie Sony, wspomagające produkcję 4K/HD na żywo - stację PWS-110CM1 do zarządzania materiałami. Użytkownicy mogą sprawnie i szybko wyszukać materiał oraz skierować go do publikacji bądź emisji. Organizacja pracy oparta o tzw. metadane sprawdza się podczas dużych produkcji na żywo, zwłaszcza w czasie ważnych wydarzeń sportowych (źródło: materiał prasowy Sony).

