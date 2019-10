Laboratorium FortiGuard ujawnia informacje o wadliwych zabezpieczeniach WordPressa

Wykryta przez analityków Fortinet podatność to luka typu „zero-day”, czyli taka, o której producenci oprogramowania nie wiedzieli do momentu upublicznienia. Dotyczy ona wersji WordPressa od 5.0 do 5.04, 5.1 oraz 5.1.1.

Luka typu stored Cross-Site Scripting (XSS) jest spowodowana przez nowo wbudowany w wersji 5.0 edytor Gutenberg, który nie filtruje kodu JavaScript/HTML w przeglądarce użytkowników korzystających z zainfekowanej strony www. WordPress został już poinformowany przez Fortinet o wykryciu podatności i wydał odpowiednią łatkę. Wszyscy użytkownicy zagrożonych wersji WordPressa są zachęcani do uaktualnienia go do najnowszej wersji lub natychmiastowego wgrania poprawek.

Jak to działa?

W WordPressie w wersji 5.0 użytkownicy mogą dodawać do postu bloki zawierające fragmenty kodu HTML. Podczas dodawania o znaków takich jak "<", a następnie ponownego otwierania tego postu, WordPress pokazuje komunikat o błędzie. Wówczas pojawia się podgląd, w ramach którego system dekoduje kod "<" do znaku "<". Filtr XSS w tym podglądzie można łatwo ominąć np. za pomocą pokazanego przez Fortinet kodu, udowadniającego istnienie luki: ""> ". Kiedy ofiara zobaczy taki post, kod XSS zostanie wykonany w jej przeglądarce.

Jeśli ofiara ma uprawnienia administratora, przestępca może wykorzystać tę lukę do przejęcia kontroli nad jego kontem lub uzyskania dostępu do wbudowanej w WordPressa funkcji GetShell, a w konsekwencji przejęcia kontroli nad serwerem. Na przykład atakujący może umieścić plik JavaScript na swoim serwerze internetowym. Znajdujący się w nim kod doda konto administratora WordPressa z nazwą użytkownika "atakujący" i hasłem "atakujący". Napastnik będzie mógł następnie wstawić skrypt JavaScript przy użyciu odpowiednio spreparowanego kodu służącego do ataku. Gdy tylko ofiara z wysokimi uprawnieniami wyświetli ten post, zostanie utworzone konto "atakujący" z prawami administratora.

Przestępca może wówczas zmodyfikować istniejący plik php należący do powłoki web serwisu WordPress i wykorzystać go do kontroli serwera webowego.