Kwarantanna po wyjeździe do pracy w Anglii

Bezpieczna praca za granicą z firmą Promedica24

Promedica24 poważnie traktuje obecną sytuację i w związku z tym wprowadziła specjalne procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia podczas pracy w charakterze opiekunki seniora w Wielkiej Brytanii, a także podczas podróży do miejsca pracy i z powrotem do kraju. Jakie to procedury?

Dotyczą przeprowadzania rekrutacji, sprawdzania stanu zdrowia opiekunek osób starszych przed wyjazdem na zlecenia oraz przejazdów – wszystkie kursy odbywają się pod nadzorem, kierowcy są wyposażeni w odpowiednie środki. Opiekunowie mają także zapewnione pełne wsparcie podczas wykonywania pracy – w stałym kontakcie pozostaje z nimi opiekun kontaktu, dodatkowo działa całodobowa linia alarmowa.

Zatem dzięki bezpiecznie przeprowadzanej rekrutacji, sprawdzeniu stanu zdrowia przed samym wyjazdem, bezpiecznej podróży na miejsce i z powrotem, bezpiecznemu świadczeniu usług w domu podopiecznego wyjazd do pracy za granicą jest możliwy.

Atrakcyjne oferty pracy jako opiekunka osób starszych w Wielkiej Brytanii znajdziesz na stronie: https://promedica24.com.pl/oferty-pracy/praca-w-anglii/. Oferty te są skierowane także do młodych ludzi, którzy nie mają doświadczenia w zawodzie, ale mogą je zdobyć na kursach opiekuńczych.

Kwarantanna dla powracających z zagranicy – czy obowiązuje?

Obecnie osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii nie muszą poddawać się kwarantannie, jeśli przybywają z krajów znajdujących się na liście tzw. korytarzy podróży, w tym także z Polski i w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywały w krajach znajdujących się na tej liście. 15 sierpnia z listy zostały usunięte Francja, Holandia i Belgia, zatem osoby podróżujące z Polski do Anglii droga lądową przez ww. kraje będą musiały przejść kwarantannę. Natomiast nie ma potrzeby samoizolacji jeśli podczas tranzytu przez te kraje pojazd nie zatrzymywał się, nikt nie wysiadał ani nie wsiadał, a podróż była kontynuowana Eurotunelem z Calais do Folkestone. Brytyjski rząd rozważa usunięcie z listy krajów także Polski, więc przed wyjazdem należy na bieżąco śledzić doniesienia. Niezależnie od tego z jakiego kraju przyjeżdża się do Wielkiej Brytanii, istnieje obowiązek wypełnienia formularza lokacyjnego (Public Health Passenger Locator Form) – należy go wypełnić najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem. W niektórych regionach (tj. Greater Manchester, East Lancashire, Preston, West Yorkshire) zostały wprowadzone lokalne obostrzenia.

Po powrocie do Polski z Anglii nie ma obowiązku odbywania kwarantanny. Na terenie Wielkiej Brytanii należy zakrywać nos i usta w środkach komunikacji miejskiej, sklepach i niektórych instytucjach. Więcej informacji na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii związanej z pandemią znajduje się na na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej polskiej ambasady oraz konsulatów oraz na stronie NHS (National Health Service).

Podejmując decyzję o wyjeździe, również do pracy jako opiekunka osób starszych, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami w powrocie do kraju i ograniczeniami w transporcie czy koniecznością przeprowadzenia badań.