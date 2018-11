Kwadrans na e-zakupach

W Polsce nie dysponujemy dokładnym raportem analizującym czas spędzony na zakupach. Z badania „Payback Opinion Poll” opublikowanego wiosną 2018 r. dowiadujemy się jednak, że dla 60% respondentów jednorazowe wyjście na zakupy zajmuje do godziny, a dla 30% są to dwie godziny. Z kolei amerykański Time Use Instituce obliczył, że wizyta na zakupach w USA trwa średnio 43 minuty. W tym kontekście błyskawiczna wydaje się przeciętna wizyta w sklepie internetowym.

Z danych Shopera wynika, że trwa ona średnio tylko 2 minuty i 30 sekund. Analiza wskazuje na niewielkie różnice ze względu na wiek i płeć kupujących. Najmniej czasu w e-sklepach spędzają mężczyźni do 24 roku życia - to średnio 2 minuty i 22 sekundy. W każdym kolejnym przedziale wiekowym czas ten wydłuża się o kilka sekund. Z kolei u kobiet jest odwrotnie. Kobiety z najmłodszej grupy wiekowej wchodzą do sklepów internetowych średnio na 2 minuty i 38 sekund, a ich starsze koleżanki, mamy i babcie kończą wizytę o kilka sekund szybciej. Ciekawy jest również tygodniowy rozkład długości wizyt. Każda z grup wiekowych w weekendy spędza w e-sklepach średnio o 10-15 sekund mniej niż w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Dane platformy pokazują, że czas wizyty w sklepie online wydłuża się, gdy decydujemy się na dokonanie w nim zakupu. Dla odwiedzin zakończonych transakcją jest on ponad 6-krotnie dłuższy od średniej i wynosi przeciętnie 15 minut i 44 sekundy.



Najszybciej z zakupami radzą sobie mężczyźni w wieku 35-44 lat. Ich średnia wizyta zakończona kupnem produktów trwa 13 minut i 46 sekund. Najdłuższy czas zakupów (19 minut 32 sekundy) odnotowano w grupie panów powyżej 65 roku życia. U kobiet statystyka ma bardzo podobny rozkład, choć dla niemal każdej z grup wiekowych średni czas wizyty jest o kilkadziesiąt sekund dłuższy niż u mężczyzn (np. dla kupujących pań w wieku 25-34 lata wynosi on 15 minut i 23 sekundy, oraz 14 minut i 34 sekundy dla mężczyzn).

Dane, na których opiera się analiza, obejmują okres od stycznia do października 2018 r. i dotyczą wszystkich z kilku tysięcy sklepów działających w modelu SaaS na platformie Shoper.



Źródło: Shoper